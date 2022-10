Alice Uomini e Donne chi è corteggiatrice di Federico Nicotera

Alice, 26 anni, chi è la nuova protagonista di Uomini e Donne, arrivata nel programma per corteggiare il tronista Federico Nicotera

C’è una nuova corteggiatrice giunta nel parterre di Uomini e Donne: si tratta di Alice, ragazza entrata nel programma di Maria De Filippi per corteggiare il tronista Federico Nicotera. Originaria di Siena, Alice è del 1996 e ha 26 anni e lavora sempre nella città toscana come store manager in un negozio di abbigliamento maschile. Di lei si hanno molte poche notizie, dalla sua presentazione a Uomini e Donne possiamo scoprire che la sua infanzia non deve essere stata molto semplice, visto che il padre l’ha abbandonata quando era ancora piccola, e che da bambina praticava equitazione, prima di doverlo abbandonare sempre dopo l’abbandono del padre. Il distacco dalla figura paterna, come ha raccontato la ragazza, è stato molto doloroso, perché tra loro c’era un bel legame e quest’addio improvviso ha letteralmente scombussolato la sua vita.

Alice si definisce riservata e goffa, ma il suo approccio con Federico è stato veramente ottimo. Al momento del suo ingresso nello show, il tronista sta frequentando Carola Carpanelli, con cui le cose in realtà stanno andando bene, mentre si è allontanato da Naomi Moschitta, con cui la scintilla non è scattata. La prima esterna con Alice è stata molto piacevole, sicuramente ha accesso la curiosità di Federico. Tra i due, poi, ci sono stati anche dei teneri baci, segno di un feeling molto evidente, ma Federico Nicotera è attratto anche da Carola e vedremo, dunque, come porterà avanti le due conoscenze nel suo percorso a Uomini e Donne.

Alice a Uomini e Donne contro Carola

Alice per conquistare il cuore del tronista Federico Nicotera deve vedersela con la corteggiatrice Carola a cui l’ingegnere aerospaziale sembra particolarmente interessato. La bionda giovane di cognome fa Carpanelli ha 21 anni di età ed è di origini lombarde. È nata infatti a Varese e studia Economia e ha lavorato come animatrice. Carola, seppur al momento sembra indietro rispetto ad Alice che si è già scambiata tre baci con Federico N., è una rivale non da poco, visto che il tronista spesso si infastidisce delle non reazioni alle altre esterne della bionda corteggiatrice varesina.

Nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 24 ottobre Alice e Carola sono stati protagoniste di una lite accesa. La Carpanelli ha ritenuto un offesa l’essere definita “una come lei” e ha zittito la mora rivale che dal canto suo ha reagito, trovando arrogante il comportamento della corteggiatrice. Lo scontro tra Alice e Carola si è poi spento con Maria De Filippi che ha fatto notare come Federico Nicotera sia interessato particolarmente al parere della bionda alla sua corte a tal punto da prendersela non vedendola gelosa. Mentre Carola è sembrata per il tronista più interessata a replicare ad Alice piuttosto che alle sue accuse di indifferenza. Un indizio di preferenza? La scelta scioglierà ogni dubbio.