Anita Sopravvissuti chi è l’attrice Pia Lanciotti di DOC

Chi è Pia Lanciotti, 47 anni, attrice che interpreta il ruolo di Anita in Sopravvissuti e che ha recitato anche in DOC: i suoi studi e le fiction a cui ha preso parte

Pia Lanciotti è sicuramente uno dei volti noti della televisione italiana. Oggi è protagonista della fiction di Rai 1 Sopravvissuti, in passato l’abbiamo vista in altre produzioni di grande successo come Doc. L’attrice è originaria di Battipaglia, in provincia di Salerno. È nata nel 1975 e ha pertanto 47 anni. Non sono note molte notizie sulla sua vita privata e sulla sua infanzia: l’attrice è estremamente riservata, non si trovano in rete molte informazioni del suo passato, ma soprattutto dettagli della sua attività professionale. Anche sui social la protagonista di Sopravvissuti non sembra essere attiva. Le informazioni su di lei, dunque, sono quelle che possiamo trarre dalla sua lunga esperienza come attrice.

La sua formazione avviene alla scuola di teatro di Giorgio Strehler, e si è arricchita con un corso di doppiaggio e un corso di studi a Los Angeles, dove Anita di Sopravvissuti ha avuto modo di perfezionare il suo inglese, lingua parlata in maniera fluente così come il francese. La carriera dell’attrice campana ha inizio nel 2003, quando recita nella miniserie italo-spagnola Virginia, la monaca di Monza, trasmessa su Rai 1. Da quel momento, la Lanciotti si fa strada, apparendo in un numero sempre più consistente di fiction. Tra i suoi ruoli più amati dagli spettatori, troviamo sicuramente quello in Mare fuori dove nelle tre stagioni ricopre il ruolo di Wanda di Salvo, madre di Carmine ed Ezio e donna della criminalità. Pia Lanciotti ha fatto anche parte del cast di La porta rossa e Doc dove interpreta il personaggio di Teresa. Oggi, come detto, stiamo ammirando Pia Lanciotti nel ruolo di Anita in Sopravvissuti ed è reduce dalla serie di Paramount Plus Circeo, dove ha vestito i panni della famosissima Tina Lagostena Bassi, avvocata punto di riferimento del movimento femminista.

Pia Lanciotti ha recitato moltissimo anche a teatro e al cinema, dove l’abbiamo vista in film con La dea fortuna di Ferzan Ozpetek e Loro 2 di Paolo Sorrentino. L’attrice di Battipaglia ha coronato la sua grande carriera anche con la vittoria di diversi premi, soprattutto legati alla sua esperienza a teatro. La sua formazione infatti parte con il diploma al Piccolo Teatro di Milano e a tanti lavori teatrali con tra gli altri Luca Ronconi, Giorgio Strelher e Peter Stein. L’attrice di Sopravvissuti ha inoltre partecipato a numerosi workshop internazionali che le hanno permesso di far parte di pièce come Riccardo III, Amleto, Faust e Arlecchino – Servitore di due padroni.