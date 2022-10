Martina Nasoni oggi che fine ha fatto l’ex di Daniele dal Moro

Che fine ha fatto l’ex di Daniele Dal Moro Martina Nasoni, che oggi ha 25 anni e ha vinto il Grande Fratello nel 2019

Nell’albo d’oro dei vincitori del Grande Fratello figura anche Martina Nasoni, il cui nome, tra l’altro, è indirettamente tornato in auge nelle ultime settimane. Il motivo è ovviamente legato a Daniele Dal Moro, vecchia fiamma dell’ex gieffina, oggi presente nella settima edizione del GF Vip e che proprio al termine della puntata di giovedì 20 ottobre ha ricordato la sua esperienza con Martina, sottolineando come tutto quello che ha provato è stato reale.

Martina Nasoni ha oggi 24 anni. Nata il 4 aprile del 1998 in Umbria, la sua notorietà è dovuta al Grande Fratello 16, edizione che la ragazza ha vinto. Proprio in quell’occasione Martina ha conosciuto Daniele Dal Moro, anche lui concorrente del reality show nel 2019 e tra i due è anche scattata la scintilla all’interno della casa, anche se poi la loro relazione non è andata avanti. Ma che ne è stato della vita di Martina Nasoni dopo il GF? La vincitrice del reality di Canale 5, come spesso accade ai trionfatori del GF, è rimasta nel mondo dello spettacolo. Nel 2019, stesso anno della sua vittoria, il suo nome è balzato agli onori delle cronache grazie a Irama, che si è ispirato proprio a lei per la toccante canzone La ragazza dal cuore di latta. Martina, infatti, da piccola ha scoperto di soffrire di un problema al cuore, la cardiomiopatia ipertrofica, e così a 12 anni le è stato impiantato un pacemaker che ha risolto i suoi problemi. Tuttavia, dopo questo bel gesto i rapporti tra Irama e Martina si sono raffreddati, con la gieffina che ha accusato il cantante di essere sparito con lei.

Per il resto, come detto la ragazza umbra è rimasta nel mondo dello spettacolo e in particolare ha intrapreso la carriera da modella, posando per diversi brand e facendo molte sponsorizzazioni sul suo canale Instagram, che dopo la vittoria al Grande Fratello è cresciuto moltissimo. Martina Nasoni, inoltre, nel 2020 ha pubblicato un libro, col titolo ispirato proprio alla canzone di Irama: Questo cuore batte per tutte e due. L’ex di Daniele Dal Moro, inoltre, ha studiato recitazione e ha esordito al cinema, lavorando nel film Una preghiera per Giuda di Massimo Paolucci.

Martina Nasoni e il covid

Nei tempi recenti, purtroppo, non sono arrivate solo belle esperienze per la vincitrice del GF 16. Di recente, infatti, Martina ha raccontato, sul proprio profilo Instagram, di essere risultata positiva al covid per la prima volta dall’inizio della pandemia. Considerando i suoi trascorsi medici, la notizia ha messo in agitazione moltissimi fan e la stessa Martina, che ha raccontato di non essersi sentita bene a livello cardiaco e di essersi, dunque, recata in ospedale per fare degli accertamenti. Qui è arrivata la notizia della positività al virus e le sue condizioni di salute hanno tenuto in apprensione i fan. Per fortuna, però, ora sembra tutto risolto per l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro, che su Instagram si è mostrata in forma e completamente guarita, con tutti i fan che hanno potuto tranquillizzarsi.