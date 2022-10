Striscia La Notizia chi è Roberto Lipari nuovo conduttore

Striscia La Notizia cambia ancora una volta conduttori. Chi è Roberto Lipari, 32 anni, che con Sergio Friscia prende il posto di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

I conduttori di Striscia La Notizia cambiano ancora, arrivano Roberto Lipari e Sergio Friscia. Volti nuovi a partire da lunedì 24 ottobre ma non si tratta però di facce del tutto inedite per Striscia La Notizia, come i fan del programma ben sanno. Entrambi hanno infatti già condotto il programma e sono stati ben felici di accettare l’invito di Antonio Ricci. Partiamo con Roberto Lipari che ha 32 anni ed è nato a Palermo il 12 settembre 1990. Si tratta di un noto attore e comico, legato da anni al panorama Mediaset. Il pubblico lo ha conosciuto grazie a Colorado, per poi seguire tutti i suoi social, dov’è particolarmente attivo. Col tempo, però, il nuovo conduttore di Striscia la Notizia ha saputo ritagliarsi un piccolo spazio anche al cinema. Il suo cammino artistico ha avuto inizio online. Roberto Lipari ha aperto un canale YouTube, arricchito da sketch comici di sua produzione. Un modo per arrivare a un pubblico più ampio rispetto a quello dei locali di Palermo nei quali era solito esibirsi. Al tempo faceva coppia con Antonio Pepati, componendo il duo Sale e Pepe. Abile nella scrittura il conduttore di Striscia la Notizia, oltre che negli sketch in prima persona sul palco, ha trovato spazio nel dietro le quinte di Made in Sud. Si è fatto le ossa come autore, per poi approdare a Colorado.

Come detto, vanta anche esperienze cinematografiche. Ha infatti recitato in Classe Z di Guido Chiesa e Tuttaposto di Gianni Costantino, rispettivamente nel 2017 e 2019. Questo è stato un anno molto importante, essendo approdato a Striscia La Notizia. Ha mosso i primi passi nel Tg satirico di Antonio Ricci come inviato. Il pubblico ha apprezzato la sua verve comica fin da subito. Ciò ha portato Roberto Lipari a condurre il programma a novembre 2021 con Sergio Friscia, che ora torna ad affiancarlo.

Roberto Lipari vita privata

Della vita privata di Roberto Lipari si sa poco, sappiamo tramite un’intervista di un anno fa a Nuovo Tv che è fidanzato con una ragazza da 10 anni ormai ma non vuole svelare l’identità della sua compagna. Il conduttore è detto innamorato di Striscia La Notizia ed è un po’ aver conseguito quella laurea che sua madre avrebbe tanto voluto per lui. Ha inoltre svelato d’avere una grande passione per il suo collega dietro al bancone, Sergio Friscia. È stato infatti il suo il primo spettacolo che ha visto, aveva al tempo 4 anni. I genitori di Roberto Lipari si sono dovuti rassegnare nel non avere un figlio medico, ma ritrovarsi dietro alla scrivania più famosa della TV italiana è un’enorme soddisfazione, per lui e loro.

Grande tifoso del Palermo, del neo conduttore di Striscia la Notizia è anche difficile è anche difficile scoprire qualche dettaglio in più sul suo privato anche sui social. Infatti, su Instagram è attivo però non pubblica nulla che vada oltre il lavoro. Non a caso la sua carriera rispetto alla vita privata è ben più conosciuta preferendo probabilmente alimentare poco il gossip. Roberto Lipari ha preso parte ad alcuni programmi televisivi perché ha aperto un portale dove poter caricare tutto il suo materiale, per poi mettersi alla prova su La7 nel talent comico Eccezionale veramente. Si è aggiudicato la vittoria nel 2016 e l’anno dopo è stato scelto per la conduzione.