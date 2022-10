Il Collegio 7 Vittoria Lazzari chi è: età e Instagram

Chi è Vittoria Lazzari, la protagonista di 15 anni de Il Collegio 7: la sua storia e il suo profilo Instagram

Nel cast della settima edizione de Il Collegio figura Vittoria Lazzari, 15 anni. L’allieva viene da Prato ed è una ragazza a caccia del suo posto nel mondo. Il suo rapporto con la scuola non è semplicissimo, è stata bocciata una volta, ma ha in mente il suo futuro con esattezza: vuole frequentare il liceo artistico e diventare una stilista. Nella clip di presentazione al programma Victoria si è presentata introducendo la sua indole ribelle, che la porta anche a scappare di casa. Ama divertirsi e andare alle feste, la madre vorrebbe che la figlia oggi al Collegio 7 fosse un po’ più misurata nella sua vita, che ponderi il divertimento con le responsabilità. Il collegio è, secondo la madre, l’ultima speranza per la giovane quindicenne di Prato.

Victoria Lazzari su Instagram vanta un seguito di oltre 80.000 followers, pubblicando soprattutto foto di se. La partecipante de Il Collegio 7 ha inoltre anche un secondo profilo, che conta quasi 20.000 followers. Poche le informazioni su di lei che si possono reperire tramite l’osservazione dei canali social, soltanto che si è trasferita a Milano, per il resto ci sono poche notizie su Victoria e sulla sua famiglia, probabilmente anche a causa della minore età che fa sì che il riserbo sia ancora più alto. La quindicenne è attiva anche su Tik Tok, dove vanta quasi 200.000 followers e anche qui pubblica più che altro video di sé.

Il Collegio 7: i partecipanti

Chi sono i compagni di Vittoria nel programma di Rai 2? In totale sono 20 i ragazzi che si sono calati nel 1958. Ci sono Alessia Abruscia, quattordici anni proveniente dalla Calabria e desiderosa di fare l’estetista, poi Elisa Angius, quindicenne di Cagliari che spera di diventare meno prepotente e litigiosa nel Collegio. Poi Alessandro Bosatelli, proveniente da Bergamo ha 14 anni ed è uno studento modello. Sofia Brixel ha 16 anni, viene da Chiavari e sogna di fare la modella. Davide Cagnes, 17 anni di Treviso, frequentatore incallito di discoteche. Continuiamo con Mattia Camorani, quindicenne di Faenza con una repulsione per la scuola. La classe si compone poi di Davide Di Franco, 16 anni e originario di Bisceglie, anche lui molto bravo a scuola. Marta Maria Erriquez ha 16 anni, viene da Venaria Reale e sogna di diventare bartender. Apollinaire Manfredi è invece nato a Congo, adottato da una coppia tarantina e adora alla follia la danza. Poi c’è Tommaso Maglietta, quattordicenne di Lecce con la passione per la musica.

Andiamo a conoscere gli altri compagni di Collegio di Vittoria. C’è Zelda Nobili, quindicenne di Trieste e grande appassionata di film e fumetti. C’è Alessandro Orlando, proveniente da Torre Annunziata e diciassettenne, grande amante dello sport. Andiamo avanti con Mattia Patanè, sedicenne di Catania appassionato di cibo, e con Gabriel Rennis, di Ostia, 16 anni, sogna un futuro nel calcio. Entriamo nel blocco finale dei compagni di Vittoria. Samuel Rosica ha 14 anni, viene da Bitonto e ha un rapporto difficile con la scuola. Priscilla Savoldelli ha 15 anni, è di Bergamo e ama il basket. Giada Scognamillo è genovese, 17 anni, e pratica ginnastica ritmica. Infine ci sono Damiano Severoni, sedicenne di Tivoli, Luna Tota, quindicenne romana sempre in giro per discoteche e Giulia Wnekowicz, quattordicenne fiorentina che sogna di fare il medico.