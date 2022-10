Roberto di Uomini e Donne smascherato? Perché ha lasciato il Trono Over

Roberto Bonanni, 60 anni, lascia il trono over di Uomini e Donne. I motivi dietro la sua scelta, il mistero fidanzata e la rivelazione di Silvia

Arriva una grande novità nel trono over di Uomini e Donne. Uno dei protagonisti, il cavaliere Roberto Bonanni, ha deciso di lasciare la trasmissione. Un fulmine a ciel sereno che coglie di sorpresa i fan del dating show di Maria De Filippi e una delle sue grandi protagoniste, Gemma Galgani, che stava conoscendo il cavaliere. Da qualche puntata, ormai, Roberto era finito al centro dell’attenzione, soprattutto per la sua scelta di non baciare nessuno fino a che non si sarebbe reso conto di avere di fronte la persona giusta.

A questa scelta, ora, si è accompagnata la decisione di lasciare il trono over di Uomini e Donne. Una mossa che è stata raccontata da Silvia, che in studio ha spiegato di essersi sentita con Roberto, il quale le ha comunicato la sua decisione di lasciare il programma. Silvia lo ha invitato a presentarsi al centro del parterre per parlare della sua decisione, ma il cavaliere ha rifiutato. Imbeccata da Maria, Silvia ha rivelato che riguardo Gemma Roberto ha raccontato di essersi sentito pressato dopo l’ultima uscita, avvertendo troppa tensione e unendo queste sensazioni al fatto di non sentirsi a proprio agio e di temere attacchi nel programma, ha così deciso di salutare Uomini e Donne.

Non sono convintissimi i fan sui social, che credono in maniera sempre più convinta che Roberto abbia una fidanzata fuori dal programma e per questo abbia deciso di non partecipare più a Uomini e Donne. Molti hanno letto l’addio come una prova della sua finzione, ma in realtà Roberto non ha lasciato il programma perché è stato smascherato, ma per motivi personali. Vedremo se dopo quest’addio il cavaliere tornerà in qualche veste per spiegare le proprie scelte e soprattutto scopriremo presto quale sarà la reazione di Gemma, all’oscuro della decisione dell’uomo che stava conoscendo.

Roberto Bonanni a Uomini e Donne

60 anni, Roberto Bonanni è una figura importante del mondo dello sport. È stato un nuotatore professionista, campione europeo per ben tre anni e mondiale per due. Dopo il ritiro è diventato allenatore e ha deciso, dunque, di entrare nel cast di Uomini e Donne per cercare l’amore. Qui, Roberto ha prima conosciuto Paola, poi ha iniziato anche a uscire con Gemma e con Silvia. La Galgani si è dimostrata molto interessata al cavaliere, ma ha dovuto fare i conti con la sua scelta di non baciare nessuna. Una decisione che ha sicuramente costituito un ostacolo nel suo percorso a Uomini e Donne, giunto ora a conclusione.

Come abbiamo detto, Roberto ha comunicato la sua scelta a Silvia, ma non a Gemma. Chi non si spiega proprio le ragioni dell’ex nuotatore è Tina, che ha anche cercato di fare un agguato telefonico all’uomo, ma è stato bloccato da Maria. Sui social intanto continuano ad aleggiare i dubbi, ma ciò che è sicuro è che l’esperienza di Roberto Bonanni a Uomini e Donne, almeno per il momento, è terminata.