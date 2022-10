Uomini e Donne Roberta e Riccardo l’accordo fuorionda è incredibile!

Uomini e Donne Roberta e Riccardo vengono colti durante un fuorionda incredibile: cosa è successo con Ida e Alessandro

A Uomini e Donne continuano gli intrecci tra Roberta, Ida, Riccardo e Alessandro. A rendere il quadrilatero del trono Over due incredibili fuorionda. Il primo è quello visto oggi nel corso della puntata di lunedì 25 ottobre del dating show di Maria De Filippi. Ci riferiamo all’immagine di Riccardo e Roberta che prendono il caffè, come da foto copertina, mentre Alessandro e Ida ballano per poi confrontarsi con la Platano che esce nervosamente dallo studio. Cosa si sono detti la Di Padua e Guarnieri durante questo caffè fuorionda? Sarà un colpo duro per Ida. I due ex fidanzati si sono infatti avvicinati e accordati per uscire una sera insieme. Questa magica cena tra Riccardo e Roberta si è consumata a Roma con tanto di foto segnalazione. Nella prossima puntata del trono Over di Uomini e Donne che tratterà dell’argomento vedremo infatti la Di Padua e Guarnieri confermare di essere usciti insieme, di aver trascorso una bella serata e di essersi scambiati un bacio. Tutto però è finito in una semplice parentesi nostalgia perché Riccardo e Roberta hanno entrambi detto di non voler continuare a uscire perché essendo già stati insieme sanno che caratterialmente le cose tra di loro non possono andare bene. Non finisce qui, la storia tra Ida e Alessandro, come detto, sta proseguendo nonostante i dubbi e le perplessità che ormai puntualmente l’accompagnano. Sono in molti a non credere a questa conoscenza e tra i detrattori della coppia c’è Roberta, che continua a invitare Alessandro a non credere a Ida e a sostenere che la dama bresciana provi ancora qualcosa per Riccardo. Insomma, siamo alle solite, ma secondo le anticipazioni fornite dalla pagina Instagram Uomini e donne classico e over nelle prossime puntate arriverà un altro filmato che incastra Roberta e Riccardo.

I due, infatti, vengono colti durante un fuorionda mentre sparlano di Ida e Alessandro, rivelando in pratica la loro volontà di voler minare la frequentazione tra i due. Spalle al muro, Riccardo si trova a confessare di essersi sentito anche con Gloria, creando sconcerto in studio e litigando pesantemente con Ida. La reazione della dama mette in allarme Alessandro, che inizia a nutrire anche lui dubbi su Ida e vuole osservare il suo comportamento con l’ex fidanzato. Si amplia, insomma, la schiera di coloro che credono che tra Ida e Riccardo ci sia ancora qualcosa, ma i comportamenti del cavaliere continuano a essere decisamente controversi.

Ida e Riccardo: la storia d’amore

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è ormai di lunghissima data e da anni va avanti con i suoi alti e bassi. I due sono stati insieme a lungo, hanno partecipato a Temptations Island nel 2018 e, nonostante i piani di matrimonio, nel luglio 2020 la loro relazione giunge a termine. Da quel momento in poi iniziano gli intrecci tra i due. Prima Ida torna a Uomini e Donne, intraprendendo anche delle relazioni importanti come quelle con Diego Tavani e Alessandro Vicinanza. Ad aprile 2022, poi ha fatto il suo ritorno nel programma di Maria De Filippi anche Riccardo Guarnieri e così sono ricominciati i tira e molla tra i due.

Gli ex fidanzati hanno frequentato altre persone, ma non sono mai riusciti ad andare in fondo, a causa probabilmente anche dei sentimenti rimasti inespressi tra loro. Ogni volta che uno si avvicina a un’altra persona, l’altro torna a farsi sentire, ma poi i due non compiono mai il passo decisivo. Ora Ida e Riccardo tornano nuovamente al centro dell’attenzione: stavolta si verificherà sempre lo stesso scenario o qualcosa cambierà?