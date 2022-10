Chi è Joelle Giorgia Turcato di X Factor 2022 della squadra di Rkomi

Chi è Giorgia Turcato, in arte Joelle, cantante di 21 anni di X Factor che fa parte della squadra di Rkomi

Giorgia Turcato, in arte Joelle, è una dei concorrenti di X Factor 2022 entrata nella sua fase cruciale, quella dei live show. I ragazzi che sono rimasti in gioco hanno la possibilità, dunque, di affacciarsi su un palcoscenico davvero prestigioso, provando a ritagliarsi il massimo da questa esperienza che può davvero svoltare le loro carriera. Giorgia Turcato, Joelle, è una ragazza di 21 anni originaria di Lendinara, un comune situato nella provincia di Rovigo, in Veneto. Il percorso a X Factor 2022 è iniziato, come per tutti, dalle audizioni, dove ha convinto i giudici grazie alla sua versione del brano Nothing Breaks like a Heart di Miley Cyrus. Joelle ha poi superato i Bootcamp grazie alla cover di Save your Tears e alla fine è approdata ai live con People help the people. C’è da dire che in questo caso è stata lei stessa ad aiutarsi a raggiungere questo incredibile obiettivo, con la sua incredibile voce che le è valsa un’incredibile standing ovation e soprattutto un posto al live nella squadra di Rkomi. Abbiamo conosciuto un po’ meglio Giorgia Turcato durante queste prime battute di X Factor.

Su Instagram la cantante ha poco più di 15mila followers e pubblica soprattutto video delle sue cover. La musica, dunque, è una componente essenziale della vita di Joelle, che da tempo coltiva questo sogno e ora con X Factor sta riuscendo a coronarlo. Inoltre sul profilo social di Giorgia troviamo molte foto col fratello Francesco, con cui ha un rapporto davvero molto stretto, a parte ciò non si hanno altre notizie su di lei e sulla sua famiglia. Tra le curiosità sulla sua vita sappiamo che ha frequentato il liceo artistico mentre sulla sua passione per la musica, Joelle ha raccontato di aver iniziato ad ascoltare canzoni grazie al padre che aveva numerosi album di artisti italiani e internazionali. Suona la chitarra, strumento che ha imparato a maneggiare da autodidatta e in poco tempo ha iniziato a dedicarsi alla scrittura con i primi brani inediti che però non ha mai pubblicato. Giorgia Turcato scrive in lingua italiana e inglese, forte della sua passione per i Red Hot Chili Peppers, suo gruppo preferito. La sua canzone preferita però è Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. L’obiettivo di Joelle è quella di riuscire a sperimentare e trasmettere le sue emozioni attraverso la musica anche perché le è servita a superare un periodo complicato della sua vita.