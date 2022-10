Ornella Vanoni caduta e rottura femore come è successo e come sta

Ornella Vanoni, 88 anni, è caduta e si è rotta il femore. Il suo tour è stato rinviato: quali sono le condizioni della cantante.

Ornella Vanoni a 88 anni è caduta e si è rotta il femore. I fan non possono credere a ciò che è accaduto alla celebre cantante ma sopratutto a come è successo. Era a Milano, stava camminando sul marciapiede e ha messo il piede in un buca. Un brutto episodio per la voce di “L’appuntamento” che ha ha dovuto rinviare per il momento i suoi impegni artistici e concerti. La rottura del femore come conseguenza di una caduta non è cosa leggere e ci di chiede come sta Ornella Vanoni, quali sono le sue condizioni di salute. Per fortuna la cantante sta bene e tornerà con il suo tour il 3 dicembre. La notizia della caduta è arrivata attraverso un comunicato ufficiale diramato dallo staff delle cantante, 88 anni, in cui è stata confermata la dinamica di come la Vanoni si sia rotta il femore. Come detto il racconto ha generato non poca rabbia per l’interprete di “La voglia, la pazzia”, come si legge sui social. Ornella ha infatti spiegato d’aver messo il piede in un buco. È stata la caduta, con gamba bloccata a causa del fosso, che le ha provocato la rottura del femore. Il tutto non è accaduto in strada, bensì sul marciapiede, le cui condizioni non sono dunque neanche “giustificate” dal continuo peso delle auto. Il loro stato è disastroso, ha spiegato la cantante, sottolineando come spesso si verifichino incidenti come il suo. Un infortunio serio a qualsiasi età, che può diventare decisamente rischioso.

I suoi fan attendevano con ansia l’inizio del tour di Ornella Vanoni, dal titolo Le Donne e la Musica, che è stato però rinviato di un mese, così da consentirle di recuperare e presentarsi sul palco in condizioni migliori.Il 10 novembre avrebbe dovuto dare inizio al suo tour musicale, con prima tappa a Firenze. Una data che, stipulati nuovi accordi con il comune, è stato rimandato al 28 gennaio 2023. Il tour ripartirà quindi da Padova il 3 dicembre, circa un mese dopo. Un’avventura che la porterà anche a Roma, Brescia e Milano in questo 2022. Nel prossimo anno invece spazio a Bologna, Torino, Perugia, Firenze e Genova. La rottura del femore va così a peggiorare uno stato di salute non fiorente, com’è facile ipotizzare data la sua età. A parlarne era stata proprio Ornella Vanoni, che ad aprile scorso aveva annunciato sui social una pausa per poter recuperare a pieno. Su Instagram aveva fatto un po’ preoccupare i suoi fan, sottolineando d’essere in una sorta di battaglia con se stessa. Agitata e con dolori, in preda a delle voci che si sovrappongono. Un vero incubo che l’ha spinta a trascorrere l’estate 2022 a riposo. Non la prima caduta rovinosa per la Vanoni, che ha vissuto un anno particolare. A gennaio era stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontando d’essersi ritrovata a terra, battendo la schiena, in treno. Era diretta a Roma e il mezzo ha sbandato. In quel caso è stata a letto quattro settimane, arrivando a urlare dal dolore. La tempra è però quella dura di sempre e ora mira a tornare in piedi in circa due mesi.