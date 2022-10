Renato Zero sorelle chi sono c’entra Loredana Bertè

Chi sono le sorelle di Renato Zero e cosa c’entra Loredana Bertè con la famiglia del leggendario artista

Arriva in prima serata su Canale 5 Renato Zero, che dopo essere stato protagonista di ben sei concerti evento al Circo Massimo di Roma, è pronto a dominare anche due prime serate con le sintesi di tutto ciò che è successo in questi incredibili show. Nelle notti al Circo Massimo, Renato Zero ha celebrato la sua lunghissima carriera, che proprio quest’anno festeggi i suoi 55 anni. Una carriera fatta di oltre 40 album, un’infinità di concerti e tantissimi brani che sono rimasti nel cuore degli ascoltatori e dei fan di tutta Italia. Su Canale 5 avremo, dunque, l’occasione di ripercorrere la clamorosa carriera del cantante di I migliori anni della nostra vita, ma nell’attesa proviamo a conoscere meglio qualche dettaglio della sua vita privata, in particolare della sua famiglia. Nato Renato Fiacchini a Roma il 30 settembre 1950, l’artista è figlio di Domenico Fiacchini, che faceva il poliziotto, e di Ada Pica, infermiera. L’infanzia di Renato Zero si è svolta nel pieno centro di Roma, in una famiglia molto numerosa composta anche da tre sorelle e un fratello: Enza, Fiorella, Maria Pia e Giampiero, quest’ultimo di dieci anni più piccolo rispetto al cantante.

Legatissimo a tutti e quattro, spesso il cantautore ha raccontato della sua infanzia e dei valori trasmessi dai suoi genitori. Inoltre Fiorella e Maria Pia lavorano proprio con Renato Zero e fanno parte dello staff dell’artista. In particolare Maria Pia è portavoce e assistente personale, Giampiero Facchini invece è autista al Ministero dell’economia e delle finanze ed è coordinatore dell’Associazione Zenzero, fan club ufficiale di Renato Zero. Il cantante di Il carrozzone ha parlato in un’intervista del rapporto con il fratello Giampiero spiegando di avere grande stima nei suoi confronti non solo perché c’è un legame di sangue ma per il suo prodigarsi verso i più deboli. Queste le tre sono le sorelle e il fratello di Renato Zero, ma allora perché molti pensano che Renato Zero sia il fratello di Loredana Bertè?

Renato Zero e Loredana Bertè: il loro rapporto

Su internet molti fan cercano una presunta parentela tra i due grandi artisti, ma in realtà non c’è alcun legame di sangue tra loro. C’è, però, uno stretto rapporto di amicizia che risale ai primi anni delle loro carriere. L’amicizia tra Loredana, Renato e Mimì, sorella della Bertè e conosciuta al mondo con lo pseudonimo di Mia Martini, risale a metà degli anni ’60, quando le due sorelle si sono trasferite a Roma dopo il divorzio dei genitori. Qui Loredana inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando come ballerina al Piper Club, il locale che ha lanciato anche Renato Zero. Così le due sorelle conoscono il cantante di Spiagge e tra loro nasce una bella amicizia, che li porterà a vivere molte esperienze di vita insieme. Il rapporto tra i tre è stato lungo, poi come ben sappiamo Mia Martini è venuta a mancare tragicamente nel 1995. I rapporti tra Loredana e Renato poco dopo si sono raffreddati, con l’arrivo anche nel 1996 di una denuncia per alcuni diritti discografici. I retroscena del loro allontanamento non sono mai stati svelati, ma da quel momento quella bellissima amicizia che li ha sempre accompagnati, che ha anche causato il dubbio in molti fan che i due fossero fratelli per quanto venivano accomunati, si è rotta in maniera irreparabile.