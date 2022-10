Luca Gallone è Benny la Calamita in Vincenzo Malinconico era in Gomorra

Chi è Luca Gallone, 41 anni, attore che interpreta Benny la Calamita in Vincenzo Malinconico e che abbiamo visto in Gomorra e ne L’amica geniale

Tra i protagonisti di Gomorra, una delle serie più apprezzate dell’intera produzione italiana, c’è Luca Gallone, che nella serie ha interpretato il Ruolo di Totò O’Mulatto, luogotenente di Salvatore Conte e amico fraterno di O’ Principe. Nella sua parabola all’interno del racconto, Totò viene prima spodestato dalla piazza che aveva in gestione dal suo stesso capo e poi accoltellato in seguito a una lite con una donna trans con cui aveva una relazione, che a sua insaputa era la sorella della compagna del capo. Per vendicarsi, sgozza a tradimento il suo capo Salvatore, ma va incontro alla sua fine in seguito al tradimento dei Ragazzi del Vicolo, finendo in una trappola dopo essersi recato dal barbiere e finendo uccido da quattro colpi di pistola da Rosario.

Non solo Gomorra, però, per Luca Gallone, che ha recitato anche in altre fiction molto amate e ora è tra i protagonisti del cast di Vincenzo Malinconico, nuova fiction di Rai 1 tratta dai libri di Diego De Silva. L’attore è originario di Napoli, dove è nato nel 1981. Ha, quindi, 41 anni e la recitazione è una sua passione sin da bambino. Tenta prima di sfondare a teatro, studiando e coprendo le prime parti. Arrivano poi le esperienze al cinema e soprattutto in televisione, dove Gallone trova la sua consacrazione. Nei primi anni 2000 la sua carriera, infatti, prende il volo con la partecipazione a fiction di assoluto successo come La Squadra e Un posto al sole. Gomorra contribuisce a farlo conoscere a un pubblico ancora più ampio, così come il ruolo di Vittorio Greco, padre di Elena, in L’Amica geniale, altra fiction seguita da tantissime persone.

Per quanto riguarda la vita privata, ci sono pochissime informazioni note sull’attore. Guardando il suo profilo Instagram, possiamo notare diverse foto in compagnia di una donna, che potrebbe essere la sua fidanzata o sua moglie, e anche quelle con una bambina, che potrebbe, dunque, essere sua figlia. Tutte supposizioni, però, perché notizie certe purtroppo non sono facili da reperire.

Luca Gallone in Vincenzo Malinconico

Dopo le esperienze in Gomorra e L’Amica Geniale, stiamo vedendo ora Luca Gallone in Vincenzo Malinconico, fiction che va in onda il giovedì sera su Rai 1. Qui, l’attore interpreta il ruolo di Benny la Calamita, un collega del protagonista, interpretato da Massimiliano Gallo. Si tratta di una figura molto simpatica, un avvocato molto svogliato, che lavora nel Tribunale solo grazie al padre, da cui ha ereditato i clienti e di cui porta avanti, senza assoluta voglia, il lavoro.

Accanto a Massimiliano Gallo e Luca Gallone, nel cast della fiction di Rai 1 troviamo Teresa Saponangelo nei panni di Nives, l’ex moglie di Vincenzo, Denise Capezza in quelli dell’avvocatessa Alessandra, per cui il protagonista ha una grande cotta, Francesco Cavallo e Chiara Celotto come Alfredo e Alagia, i due figli di Vincenzo, e Giovanni Ludeno, che interpreta invece il divo del cinema Espedito Lenza. Vincenzo Malinconico, come detto, va in onda il giovedì in prima serata su Rai 1, con un totale di otto puntate, divise in quattro serate.