Memo Remigi palpa Jessica Morlacchi sospeso ma è difesa social FOTO

Memo Remigi ha palpeggiato sul sedere Jessica Morlacchi nella puntata del 21 ottobre di Oggi è un altro giorno: sospeso dalla Rai e difeso sui social

Cosa è successo a Oggi è un altro giorno tra Memo Remigi e Jessica Morlacchi è da ore di dominio pubblico. Nel corso della puntata del 21 ottobre del programma del pomeriggio di Raiuno, il cantante “affetto stabile” ha palpeggiato l’ex Gazosa. Dopo che la notizia e lo scandalo con il grido “molestie”, anche la conduttrice Serena Bortone ha voluto in apertura di trasmissione oggi 27 ottobre confermare l’accaduto e con un accorato e sentito intervento sostenere Jessica Morlacchi da parte non solo sua ma anche di tutta l’azienda Rai. Eppure facendo un giro sui social, a sorpresa, il sentiment non è solo quello della condanna ad un gesto inqualificabile. Su Facebook e Instagram, mentre scriviamo, risultano ancora attivi i profili di Memo Remigi e oltre agli insulti e espressioni che, nonostante la circostanza, non vanno mai utilizzati, ci sono anche fan, uomini e donne, che sminuiscono l’accaduto e che chiedono il ritorno del cantante come affetto stabile di Oggi è un altro giorno. Lo testimoniano le foto che vi alleghiamo a fine pezzo alcuni dei commenti di difesa e contro la sospensione di Memo Remigi per l’episodio di “mano morta” a Jessica Morlacchi.

Non si conoscono ulteriori dettagli sulla vicenda nè cosa è successo prima e dopo il palpeggiamento in diretta televisiva. C’è però un’intervista di Memo Remigi a Fanpage dove, a poche ore dalla puntata di oggi 27 ottobre, dichiara di non sapere niente della sospensione e che invece era assente per degli esami. Lo stesso cantautore ha chiarito la vicenda spiegando di aver aggiustato il microfono di Jessica Morlacchi perché stava cadendo dalla cintura e le ha dato uno schiaffetto, a suo dire innocente. Un gesto goliardico come definito dallo stesso Memo Remigi, 84 anni, che respinge le accuse di molestia. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha anche precisato di essersi scusato con Jessica Morlacchi per quanto avvenuto. Infine che non lo ritiene un grande scandalo. Dopo poche ore dalle sue dichiarazioni è giunta la sospensione ufficiale, infatti l’intervista come specificato anche da Fanpage è stata realizzata e pubblicata circa tre ore prima della comunicazione ufficiale della sospensione da Oggi è un altro giorno da parte di Serena Bortone. Già da lunedì i telespettatori si chiedevano che fine avesse fatto Memo Remigi e perché non fosse presente come da tradizione al pianoforte per cantare e accompagnare con la sua musica le puntate di Oggi è un altro giorno. Dopo la diffusione del video incriminato e la messa in onda delle stesse immagini da parte di Striscia la Notizia, oggi è arrivata la sospensione ufficiale. Successivamente la Rai ha risolto il contratto di Memo Remigi per violazione del Codice Etico dell’Azienda.