GF Vip Nikita in lacrime dopo la diretta: ha risposto alla madre

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera 27 ottobre Nikita reagisce alle parole della madre e scoppia in un pianto disperato

Non c’è pace per Nikita al Grande Fratello Vip. Dopo la puntata di ieri sera 27 ottobre ha dovuto far fronte ad una crisi che l’ha portata a versare lacrime di amarezza e di tristezza. Il motivo è presto detto: nel corso della serata Alfonso Signorini le ha mostrato gli attacchi social di sua madre che le ha dato della bugiarda. Durante la diretta Nikita è apparsa serena e forte nelle sue esternazioni, ha fatto un accorato appello alla sua mamma dicendo che anche se è vero che non cucinava quando erano piccoli lei e i suoi fratelli ciò non significa che è stata una cattiva genitrice. Nikita ha detto di volere bene alla mamma nonostante la storia che ha raccontato settimana scorsa e che invece di affidarsi ai social sarebbe meglio che le parlasse in faccia. Sembrava tutto superato ma dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip del 27 ottobre, Nikita non ce l’ha fatta ed è entrata in crisi. Mentre gli altri cucinavano si è isolata in giardino accompagnata dal fidato amico George Ciupilan.

Era visibilmente provata e sono state poche le parole che ha pronunciato e ha sostanzialmente ripetuto quello che aveva già detto ad Alfonso Signorini aggiungendo che forse avrebbe potuto e dovuto dire altre cose. A provare a strapparle un sorriso e soprattutto a farle comprendere che non c’è bisogno di stare male è stato il molto saggio George. L’ex allievo de Il Collegio ha infatti detto che a volte un silenzio vale più di mille parole, che comprende lo stato emotivo di Nikita ma che ha detto delle bellissime parole in puntata ed è inutile ritornarci perché potrebbe, invece di fare meglio, fare peggio. Inoltre George le ha fatto comprendere che già il fatto che la mamma la segua nella sua esperienza al Grande Fratello Vip come concorrente è un grande passo in avanti per l’ex concorrente di Pechino Express. Nikita tra le lacrime ha annuito alle dolci parole del ragazzo e ha affermato che è vero e che le cose si fanno a piccoli passi. Quanto successo dopo la puntata del reality di Canale 5 è anche dimostrazione di come ci possa essere una bella amicizia tra due persone e soprattutto di come non è necessario urlare per farsi sentire. Durante le nomination Antonella Fiordelisi ha infatti accusato George di essere una persona che parla poco. La reazione del gieffino alla crisi di Nikita ha invece dimostrato il contrario. Ovviamente nelle prossime ore è posssibile che la madre della Pelizon possa commentare la reazione di sua figlia avuta nel corso della diretta e nel dopo puntata del GF Vip.