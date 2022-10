Tale e Quale Show la decisione di Alessandra Mussolini se imitare la zia

Tale e Quale show ieri sera 28 ottobre Alessandra Mussolini ha scelto se imitare o no sua zia Sophia Loren

Uno dei momenti più attesi della puntata di ieri sera di Tale e quale show del 28 ottobre riguardava proprio Alessandra Mussolini, che alla fine ha deciso di interpretare Sophia Loren nonostante le sue titubanze, più volte palesate rivelando il perché attraverso la registrazione di una telefonata a dir poco privata. Fino alla fine non era chiaro se la concorrente avrebbe vestito i panni della zia, ma alla fine ha deciso di accettare l’assegnazione si è cimentata nella performance interpretando la mitica sorella di sua madre Maria Scicolone. Si è parlato moltissimo in questi giorni dell’assegnazione di Alessandra Mussolini nella puntata ieri sera di Tale e quale show. L’ex politica ha infatti ricevuto il compito di interpretare Sophia Loren, sua zia, una decisione che le ha causato parecchi problemi perché nella zia Alessandra ha rivisto anche sua madre e sua nonna, le donne della sua vita, cosi si è completamente bloccata. La politica ha, dunque, chiesto di cambiare il personaggio assegnato, spiegando, come si è visto nella clip che anticipa l’esibizione, di non sentirsela di interpretare Sophia Loren. Nel confronto con Carlo Conti, Alessandra Mussolini ha spiegato di aver proprio avuto un blocco emotivo quando le è stata presentata la foto della grande attrice premio Oscar da dover imitare perché in quel film sua zia somigliava, secondo lei, in maniera davvero incredibile a sua madre. Dopo la pubblicità a sorpresa Alessandra Mussolini si è presentata sul palco con l’imitazione di Sophia Loren sulle note di Tu vuo fa l’americano. Il perché della decisione non è stata la paura di finire ultima in classifica ma una telefonata con sua zia che le ha detto che poteva tranquillamente fare l’esibizione anzi che troppo tardi in carriera le hanno proposto questo confronto.

Alessandra Mussolini e il precedente da Barbara D’Urso

Nel confronto con la concorrente, Carlo Conti ha ribadito che Alessandra Mussolini ha già interpretato Sophia Loren in uno sketch da Barbara D’Urso, ma l’ex politica ha ribadito che in quel caso si trattava solo di una parrucca, non di una performance vera e propria. Irremovibile, comunque, Carlo Conti, che ha rivelato di non poter cambiare l’assegnazione e ha lasciato la decisione alla Mussolini.

Altro anello fondamentale della catena per portare la concorrente di Tale e Quale Show ad accettare l’imitazione di Sophia Loren è stata Manuela Aureli. La coach con la sua esperienza e professionalità le ha fatto capire il vero motivo che le ha creato il blocco per l’esibizione sul palco dello show del venerdì sera di Raiuno. In quel trucco, in quei panni, vedeva i grandi pilastri della sua vita e per troppo amore e riverenza non riusciva nell’imitazione. Dopo la performance di Alessandra Mussolini è arrivato il giudizio della giuria che come al solito si è spaccata. Goggi e Panariello hanno apprezzato il Tu vuo fa l’americano della concorrente comprendendo anche lo spirito emotivo dell’esibizione, Cristiano Malgioglio non ha nascosto alcune imperfezioni vocali fino a ironizzare dicendo che forse era meglio che la Mussolini non imitasse sua zia Sophia Loren. Chi ha apprezzato di più è stato il pubblico in studio che l’ha premiata con un fragoroso applauso.