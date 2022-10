Alessandra Mussolini e madre Maria Scicolone la somiglianza divide FOTO

La madre Alessandra Mussolini è Maria Scicolone sorella di Sophia Loren. La somiglianza madre figlia spacca il pubblico

Alessandra Mussolini è figlia di Maria Scicolone, un cognome che gli appassionati del cinema ben conoscono. Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone è infatti il nome registrato all’anagrafe della grande Sophia Loren. Non tutti sanno, forse, che Alessandra Mussolini è la nipote della diva, figlia di sua sorella. Si è spesso parlato di questo legame, soprattutto perché il sogno nel cassetto dell’ex parlamentare era di fare l’attrice. Ha raccontato come sua zia le abbia suggerito di puntare ad altro. Ciò non ha di certo creato una divisione tra loro, come dimostrano le tante dichiarazioni affettuose. Alessandra Mussolini si è ad esempio rifiutata di imitare la Loren a Tale e Quale Show perché vedersi nei panni della zia che somiglia incredibilmente a sua madre le ha procurato una crisi, è legatissima alle due donne della sua vita.

Maria Scicolone (nome completo Anna Maria Villani Scicolone) è la sorella minore di Sophia Loren, nata cinque anni dopo. È venuta al mondo a Pozzuoli l’11 maggio 1938, dunque dopo il trasferimento della famiglia in Campania, in provincia di Napoli. Ricordiamo come l’attrice premio Oscar sia nata a Roma. Maria Scicolone si è sempre definita molto diversa dalla sorella più famosa. Da piccole, per quanto possa sembrare incredibile, Sophia era la più timida mentre lei quella esuberante. Grande amante della musica e del canto, ha raccontato che a 5 anni, pur conoscendo l’inglese, di divertiva a cantare al fianco degli alleati americani, al tempo molto presenti a Napoli. Seguendo questa sua aspirazione artistica, ha addirittura duettato con Frank Sinatra e Laureen Bacall nel corso di una serata, nel 2000, in casa di John Wayne. Una carriera mancata, secondo molti, per la quale lei non ha alcun rimpianto.

Questa strada ha però provato a seguirla, pubblicando due 45 giri nella fase iniziale degli anni ’70. In seguito ha provato a diventare una scrittrice affermata, pubblicando due libri di cucina e una biografia della madre Romilda e della sorella. Un progetto che ha poi visto un adattamento televisivo con la Loren nei panni di sua mamma, La Mia Casa è Piena di Specchi. L’amore per il pianista jazz Romano Mussolini è esploso a Roma. Questi era il quarto figlio di Benito Mussolini e Rachele Guidi. L’amore per l’arte li ha uniti e nel 1962 si sono sposato a Predappio. Un amore che ha portato alla nascita di due figlie, Alessandra (1962) ed Elisabetta (1967). Una coppia non destinata a durare, considerando le tante relazioni extraconiugali di lui. Si sono separati nel 1971, per poi riuscire a divorziare ufficialmente nel 1976. Una storia drammatica, almeno per lei, che ebbe un esaurimento nervoso. In clinica conobbe però Abdoul Majid Tamiz, cardiologo iraniano e primario del reparto. Con lui si è sposata nuovamente.

Alessandra Mussolini e la madre da giovane FOTO

Guardando il foto confronto di Alessandra Mussolini e sua madre da giovane, all’età della figlia, la somiglianza c’è ma il non per tutti i fan di Tale e Quale Show è così incredibile da risultare sosia. Sono indubbiamente entrambe due donne bellissime e affascinanti con le loro differenze e cose in comune. Ad esempio la passione per lo spettacolo è stata tramandata da madre Maria Scicolone in figlia, anche se poi Alessandra Mussolini ha avuto un’ampia parentesi politica, tornando in seguito in TV in maniera costante. La sorella di Sophia Loren è divenuta col tempo un’opinionista in differenti programmi televisivi, la sua ultima apparizione risale al 2016 a Domenica Live. Alessandra ha spiegato come semplicemente non le andasse più di prepararsi al meglio e sopportare le ore in studio. Come detto, in tv e sui social è stata spesso sottolineata la somiglianza tra Alessandra e mamma Maria. La Mussolini è la prima a ribadire come siano due gocce d’acqua. Confrontando le foto delle due da giovani, però, non tutti sono d’accordo, anzi. Guardate la foto e dite cosa ne pensate.