Nebula Tu Si Que Vales chi è che fa paura alla Ferilli

Nebula è l’incubo di Sabrina Ferilli a Tu Si Que Vales. Chi si nasconde dietro la maschera che fa così paura all’attrice.

Nebula è ormai una presenza fissa di Tu Si Que Vales. Ha preso parte al programma in svariate edizioni, dal 2019 a oggi. La vena decisamente horror delle sue esibizioni fa correre un brivido lungo la schiena di Sabrina Ferilli, col tempo divenuta la sua vittima preferita. Al mondo dell’orrore si mescola quello della magia, per la gioia di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti.

Come detto, però, l’attrice romana non sembra apprezzare particolarmente. Alcuni pensano si tratti di recitazione, ma le cose non stanno così. Lo ha spiegato proprio l’attrice che si nasconde dietro la maschera di Nebula.

Il suo nome è Chiara Bosco, 34 anni, nata a Torino nel 1988. Una vita ricca di traguardi, la sua, che vanta numerosi lavori. Attrice per vocazione, è impegnata in questo mondo dal 2003. Ha collaborato da allora con differenti compagnie teatrali, mettendo in scena tutto il proprio talento. Col passare degli anni ha poi avuto la chance di mettersi alla prova anche come regista a teatro, nonostante il suo percorso di studi sia ben distante da tutto ciò.

Chiara Bosco è infatti laureata in filosofia ed è divenuta insegnante di pedagogia teatrale. Nel 2012 ha fondato la compagnia Doppeltraum Teatro, con la quale è impegnata nel civile. Ciò che fa la sua Nebula, ha spiegato anni fa a Fanpage, rientra in un genere poco praticato in Italia, quello del Bizarre.

L’idea di fondo è quella di stupire costantemente il pubblico, mescolando l’illusionismo all’iconografia horror. Bambole orrifiche in ogni dove fanno da sfondo ai momenti del suo personaggio in Tu si que vales, che è una sorta di mix tra Mercoledì (ricorderete La Famiglia Addams) e Samara di The Ring.

Chiara Bosco prepara gli spettacoli di Nebula con l’ausilio dell’agenzia Masters of Magic, che danno quel tocco cinematografico ai suoi numeri, così come ai suoi spettacoli teatrali. Attraverso loro è entrata in contatto con la produzione di Tu Si Que Vales. Un mondo fantastico per lei, che si è detta estasiata dai tantissimi mezzi messi a disposizione dietro le quinte.

Una gioia per lei ma un po’ meno per Sabrina Ferilli. L’attrice romana si presta al gioco ma, come Nebula ha spiegato, non è al corrente di ciò che accadrà sul palco. È sorpresa come il pubblico e le sue reazioni sono spontanee.

Sul suo profilo Instagram ha raccontato quanto sia stata importante per lei la partecipazione al programma. Quando ha ottenuto l’ingaggio non ha dormito, in dubbio sull’accettare o meno. Col senno di poi può dire come tutto ciò l’abbia aiutata enormemente in una fase buia della sua vita. In questo studio ha trovato una famiglia ricca di talento e affetto, tra attori, attrici, comparse, autori, traineri, acrobati, maghi e non solo. Di seguito vi riportiamo il suo post di ringraziamento, che mostra un po’ la vera Chiara Bosco dietro Nebula.