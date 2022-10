Simone Giannelli chi è il pallavolista e cosa ha vinto

Simone Giannelli, 26 anni, è il capitano della Nazionale italiana di volley maschile. Cos’ha vinto in carriera e chi è la sua fidanzata.

Tutti gli appassionati di pallavolo conoscono il nome di Simone Giannelli, capitano della Nazionale di volley maschile e, attualmente, impegnato tra le fila della Sir Safety Perugia. Di lui si può parlare, senza timore d’essere smentiti, come del miglior giocatore al mondo. Il discorso è semplice e legato all’impresa dei Campionati del Mondo di Pallavolo in Polonia, vinti proprio dagli azzurri a settembre 2022. In quest’occasione il capitano è stato eletto come miglior giocatore del torneo. Un talento assoluto, nato il 9 agosto 1996. Simone Giannelli, 26 anni, è alto 2metri precisi e in campo ha come ruolo quello del palleggiatore.

Il mondo dello sport lo appassiona fin da giovanissimo, muovendo i primi passi nel 2010 tra le giovanili del Sudtirol. In seguito ha poi trovato spazio nel club Trentino. È questo che offre al pallavolista la chance di fare il gran salto nell’ambito dei professionisti, giocando in prima squadra dal 2014. Simone inizia a farsi notare, disputando alcuni campionati in Serie A1 e venendo convocato, giustamente, in Nazionale Under-19 e Under-20. Dal 2015 Giannelli si ritrova a far parte del gruppo dell’Italia maggiore, di cui è in seguito divenuto campione, come detto.

Simone Giannelli cosa ha vinto

Simone Giannelli è un tipo di giocatore molto fedele, al punto d’aver giocato in appena due squadre in tutta la sua carriera. Dal 2012 al 2021 è stato impegnato con il Trentino, per poi passare alla Sir Safery Perugia. Il pallavolista nel 2015 mette piede per la prima volta nella Nazionale maggiore italiana. Un anno cruciale, considerando come sia subito riuscito a conquistare la medaglia d’argento alla Coppa del Mondo, così come la medaglia di bronzo agli Europei. Nel 2016 Simone Giannelli ha preso parte con gli azzurri alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, ottenendo l’argento, così come alla Grand Champions Cup 2017. La bacheca di Giannelli è a dir poco ricca, a livello personale e di gruppo. È riuscito a vincere due campionati con il Trentino.

Così come una Coppa Italia nella stagione 2021-22, una Coppa CEV e un Campionato mondiale per club nel 2018-19. È all’apice della carriera il pallavolista in questa fase, considerando come sia salito sul tetto d’Europa e del mondo nel 2021-22. Dal 2015 a oggi ha messo insieme un numero incredibile di successi personali per il proprio rendimento. In Superlega è stato l’MVP nel 2015 e Miglior Under-23 in tre stagioni differenti. Tra Europeo, Champions, World League e Mondiale, è stato per sette volte miglior palleggiatore. L’ultimo campionato d’Europa e del Mondo ha consacrato Simone Giannelli ufficialmente, con due medaglie d’oro, altrettanti titoli di MVP e quello di miglior palleggiatore.

Simone Giannelli fidanzata

Molto seguito sui social, Simone Giannelli vanta ben 380mila follower su Instagram, dove spesso condivide immagini della sua vita privata, che lo vede quasi sempre al fianco della sua fidanzata Selly Montibeller. Una coppia di lunga data, fianco a fianco dal 2018. Vivono insieme e condividono la casa con l’adorata cagnolina Lily. Una coppia alquanto riservata, che lascia intravedere qualcosa sui social ma poi si tiene alquanto lontana dai riflettori. A ottobre 2022 la fidanzata di Simone Giannelli si è laureata in Lingue e Mediazione Linguistica.

Sportiva come il suo compagno, è stata campionessa provinciale di Salto in Alto. Studio e sport si alternano nella vita di Selly Montibeller, anche se a ciò si aggiunge un tentativo nella carriera dei concorsi di bellezza. Nel 2014 è stata infatti eletta Miss Linea Sprint Lona Lases. Nell’anno successivo ha ottenuto il titolo di Miss Sport Lotto Trentino Alto Adige. Nel 2017, infine, ha ottenuto la fascia di Miss Bellezza Rocchetta.