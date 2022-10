Tale e Quale Show 2022 chi ha vinto ieri sera 28 ottobre: classifica

Chi ha vinto la quinta puntata di Tale e quale show del 28 ottobre: la classifica e tutte le esibizioni della serata

È ancora Antonino a vincere questa quinta puntata di Tale e quale show ma è Gilles Rocca a sorprendere. Il vincitore di Amici 16 ha conquistato il terzo successo grazie alla sua straordinaria interpretazione di Loredana Bertè col brano Cosa vuoi da me. L’artista viene premiato grazie ai voti della giuria e del pubblico da casa. Delusione per Gilles Rocca che aveva conquistato il primo posto nelle classifiche personali di Giorgio Panariello, Loretta Goggi e il giudice speciale Francesca Manzini nei panni di Mara Venier. Dopo tutte le esibizioni l’imitatrice ha messo all’ultimo posto Valeria Marini e regalato il primo a Gilles Rocca. Anche Loretta Goggi ha deciso di dare il primo posto e quindi i 15 punti a Rocca nei panni di Califano, mentre invece riserva l’ultima piazza ai tre tenori, interpretati da Paolantoni, Cirilli e Izzo. Panariello piazza i tre tenori all’ultimo posto e mette al primo posto Gilles Rocca, come le due colleghe. Infine, Malgioglio mette al primo posto Antonino con la sua Loredana Bertè con la promessa però che non si debba più vestire da donna. I social hanno voluto premiare Andrea Dianetti, Antonino e Rosalinda Cannavò, proprio l’attrice ha conquistato il primo posto e quindi cinque punti. Alla fine il calcolo complessivo ha vistoAntonino a vincere ancora che la spunta in una serata davvero ricca di grandi esibizioni. Secondo posto a pari merito per Gilles Rocca e Rosalinda Cannavò.

Tale e Quale Show: esibizioni e classifica 28 ottobre

La serata inizia con l’esibizione di Valentina Persia, che interpreta Anastacia e canta I’m outta love, convincendo i giudici, accompagnati per questa serata da Francesca Manzini che per la serata imita Mara Venier. Spazio alla seconda performance, con Rosalinda Cannavò che interpreta Madame e canta Voce, brano che la giovane rapper ha presentato al Festival di Sanremo. Tocca poi ad Antonino, che canta un altro brano sanremese come Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè, ottenendo una grande standing ovation dal pubblico. La quarta concorrente a esibirsi è Samira Lui, che si cimenta in La vie en rose di Grace Jones. Al giro di boa tocca a Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che accompagnati da Biagio Izzo interpretano i tre tenori, regalando un momento divertentissimo.

Si va avanti con Elena Ballerini, che canta Memory di Barbra Streisand, poi arriva il momento tanto atteso: l’esibizione di Alessandra Mussolini. Per tutta la settimana c’è stato il dubbio se l’ex politica avrebbe interpretato la zia Sophia Loren, un compito che le ha creato un blocco emotivo, ma alla fine lo ha fatto e pure alla grande. Si passa poi a Gilles Rocca, che veste i panni del grandissimo Franco Califano, facendo emozionare Loretta Goggi. Quindi le ultime esibizioni sono quelle di Andrea Dianetti nei panni di Gianni Togni, poi tocca a Valeria Marini che interpreta l’iconica Marylin Monroe e quindi a Claudio Lauretta nelle vesti di Vasco Rossi.

Al termine della serata, questa è stata la classifica di questa quinta puntata di Tale e quale show:

Antonino – Loredana Bertè 65 punti

Rosalinda Cannavò – Madame 55 punti

Gilles Rocca – Franco Califano 55 punti

Elena Ballerini – Barbra Streisand 51 punti

Claudio Lauretta – Vasco Rossi 48 punti

Andrea Dianetti – Gianni Togni 45 punti

Valentina Persia – Anastacia 44 punti

Valeria Marini – Marilyn Monroe 40 punti

Alessandra Mussolini – Sophia Loren 40 punti

Samira Lui – Grace Jones 35 punti

Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli e Biagio Izzo – Tre tenori 26 punti

Tale e Quale Show 2022: prossime imitazioni 4 novembre

Chiudendo l’appuntamento di stasera, come di consueto Carlo Conti ha annunciato le imitazioni della prossima puntata, prevista per venerdì 4 novembre. Nel sesto appuntamento con Tale e quale show, vedremo Valentina Persia interpretare Pippo Franco, mentre Rosalinda Cannavò presterà la voce a una grande della musica italiana come Anna Oxa. Antonino vestirà i panni di un grande artista internazionale come Bruno Mars, mentre a Samira Lui toccherà Kaoma. Solita performance impegnativa per il ripetente Francesco Paolantoni e il suo coach Gabriele Cirilli, che saranno i “trottolini amorosi” dando vita ad Amedeo Minghi e Mietta.

Elena Ballerini dovrà interpretare la grandissima Maria Callas, mentre dopo Sophia Loren Alessandra Mussolini ha di fronte Sabrina Salerno e Jo Squillo, non è ben chiaro se accompagnata da qualcuno. Gilles Rocca sarà nella prossima puntata Francesco Renga, mentre Andrea Dianetti interpreterà Irama. Infine, dopo Marilyn a Valeria Marini tocca un’altra grande icona come Madonne e per concludere Claudio Lauretta sarà invece Bobby Solo. Queste le imitazioni della prossima puntata, prevista per venerdì 4 novembre.