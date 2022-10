Amici 22 Gianmarco: chi è il ballerino

Amici 22, scopriamo le caratteristiche di Gianmarco Petrelli, il ballerino della scuola ed allievo di Alessandra Celentano: un passato anche da modello

Un ballerino, ma anche un modello. Ecco chi è Gianmarco Petrelli, uno dei nuovi allievi della scuola di Amici 22, il programma iniziato lo scorso 18 settembre con la formazione della classe. Sono 19 gli allievi nella scuola, con una netta maggioranza maschile. Tre allievi per ogni professore, ad eccezione di Raimondo Todaro che ne ha quattro nel suo Team.

Ogni insegnante avrà il compito di verificare anche i progressi dei propri allievi, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla produzione, come le gare di ballo e canto giudicate da professori esterni invitati ad hoc. E lo spettro dell’espulsione è sempre vivo per i ragazzi che non possono di certo abbassare la guardia.

Le sfide, d’altronde, sono quasi all’ordine del gioeno, una vera caratteristica di questo talent show giunto alla 22ma edizione. Scopriamo, però, qualche dettaglio in più proprio su Gianmarco, uno dei ballerini della nuova stagione.

Amici 22, Gianmarco, il ballerino modello

Classe 2000, Gianmarco Petrelli è nato a Roma ed ha 22 anni di età; si è diplomato al liceo linguistico ed ha un fratello di nome Filippo. Non sembra essere fidanzato, almeno non compaiono immagini di donne nel suo profilo Instagram, peraltro sempre molto aggiornato come quello Tik Tok, dove pubblica spesso immagini e video inerenti alla danza, il suo vero mondo.

Ballerino e modello, dicevamo, durante i suoi studi di danza si è anche legato alla Tao Models Agency, intraprendendo appunto la carriera nel mondo della moda. E’ anche coreografo e sono diversi i workshop a cui partecipa. Già nella scorsa stagione prova ad entrare nella scuola di Amici, sfidando Mattias Nigiotti ma la preferenza di Veronica Peparini – oggi non è più insegnante nella scuola, sostituita da Emanuel Lo – ricade su quest’ultimo.

La sua carriera, però, prosegue ugualmente nel mondo della danza; in “Tutto accade a San Siro”, il concerto di Alessandra Amoroso fa parte del corpo di ballo dello spettacolo ed all’ultimo Festival di Sanremo rientra tra i ballerini protagonisti dello spot TIM.

Buona la seconda, entra ad Amici in questa stagine, scelto addirittura da Alessandra Celentano, anche tra lo stupore generale. L’insegnante di danza classica, però, resta colpita notevolmente dalle sue doti.

“Quando sogni di entrare ad Amici da piccolo immagini tutta un’altra corsa, questo anno per affrontare tutto ciò mi sentivo pronto” una parte del suo messaggio pubblicato su Instagram poco meno di un anno fa, in occasione proprio della sfida a Mattias. “Capita di ricevere un no, soprattutto quando non te l’aspetti ma va bene così” ha poi aggiunto il ragazzo svelando anche di aver compreso di avere ancora tanto da fare e da dimostrare, prima di ringraziare naturalmente Maria De Filippi. Un anno dopo è riuscito nell’intento, peraltro convincendo anche l’insegnante più severa ed esigente dei tre di ballo. Ora toccherà a lui dimostrare il suo valore.