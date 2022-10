Anticipazioni Amici 30 ottobre: eliminati e baci inaspettati

Anticipazioni Amici cosa accade nella puntata di oggi 30 ottobre: gli ospiti, gli esiti delle gare e gli alunni eliminati in questo settimo episodio

Torna l’appuntamento col daytime di Amici, giunto alla sua settima puntata in questa edizione numero 22. Come di consueto, l’episodio giornaliero del talent show di Maria De Filippi va in scena domenica, alle ore 14, come sempre su Canale 5. Per quest’appuntamento ci sono molti ospiti di riguardo. Torna una vecchia conoscenza del programma come Garrison, professore ad Amici per tantissimi anni, dal 2001 al 2018: un’esperienza che lo ha reso un volto simbolo del programma. Ritorno nello show anche per Giordana Angi, protagonista della diciottesima edizione del talent show, dove ha chiuso al secondo posto e ha vinto il premio della critica. Infine, spazio al famoso cantautore Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, e al ballerino Marcello Sacchetta.

Tanti ospiti e moltissime emozioni, dunque, per la puntata di oggi 30 ottobre di Amici: andiamo ora a scoprire nel dettaglio cosa succede, con SPOILER sull’appuntamento di oggi col talent show di Maria De Filippi.

Anticipazioni Amici 30 ottobre: cosa succede nella settima puntata

È proprio il cantante di Non avere paura a dover giudicare la gara delle cover, che vede trionfare Wax, capace di ottenere un bell’8,5, davanti ad Aaron e Tommy, che comunque si portano a casa un bell’otto. Ultimo posto, ancora una volta, per NDG, che anche la scorsa settimana aveva chiuso questa gara in ultima posizione. Devono difendere i propri banchi Niveo e Andre, ma lo fanno con esito diverso: il primo riesce a vincere la sfida con Due, mentre il secondo deve cedere il proprio posto ad Ascanio. Andre è il primo eliminato della puntata di Amici 2022.

Passando al ballo, è Garrison ovviamente a fare da giudice e premia Ramon con un 8+, col ballerino seguito in classifica da Maddalena e Mattia. Ultimo posto, invece, per Samuel. Gianmarco deve invece andare in sfida con Christian per difendere il proprio banco e riesce a vincere, ma genera una discussione accesa tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Sempre nel ballo, la sfida d’improvvisazione viene invece giudicata da Marcello Sacchetta, che premia Megan, la quale ottiene anche la possibilità di partecipare a uno stage.

Tra i temi della giornata c’è il futuro di Asia e Mattia, giunti all’ultimo posto la scorsa settimana nella gara di ballo. Mattia viene riconfermato da Todaro, mentre Asia viene condannata all’eliminazione dal televoto, che si è espresso con un netto 64,9%. Asia è la seconda eliminata della puntata del 30 ottobre. Infine, assistiamo alle prove Oreo e Marlù, che vengono vinte da Aaron e da Samu, mentre momenti di gossip riguardano Gianmarco e Megan e Wax e Claudia. La prima coppia si è data un bacio, stessa cosa per Wax e l’ex di Samuele Barbetta con il cantante che ha ideato il cosiddetto “bacio alla Shakespeare”. Questo è, dunque, ciò che accade nella puntata di oggi 30 ottobre di Amici, la settima di questa edizione del talent show di Canale 5.