Ballando con le Stelle eliminato quarta puntata: chi è uscito classifica

Ieri sera nella quarta puntata di Ballando con le Stelle del 29 ottobre il caso ritiro di Luisella Costamagna e il tesoretto sballa la classifica penalizzando i migliori

C’era grande attesa per l’eliminato della quarta puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera 29 ottobre. Le quattro coppie arrivate al ballottaggio hanno lasciato tutto con il fiato sospeso perché 3 su 4 tra i concorrenti preferiti. Si sono ritrovati ai titoli di coda: Ema Stokholma e Angelo Madonia, Paola Barale e Roly Maden, Giampiero Mughini e Vera Kinnunen, Enrico Montesano e Alessandra Tripoli. Cosa è successo tra le polemiche è ancora una volta frutto di uno scherzetto di Milly Carlucci che poco prima della fine della puntata ha spiegato che chi è uscito da Ballando con le Stelle non è nessuno e l’eliminato è rimandato alla prossima puntata. Tutti salvi con però una differenza che va a a pesare sull’eliminazione della quinta puntata dello show di danza: 10 punti di bonus per Enrico Montesano e Ema Stokholma e 10 punti di malus per la Barale e Mughini. La motivazione della mancata eliminazione è frutto anche in questa puntata di una gara che poteva essere falsata dagli infortuni che sono successi in questi giorni nel programma ispirato a Dancing with the stars. Nello specifico ci riferiamo al ritiro non ritiro di Luisella Costamagna che dopo una lunga indecisione si è esibita non rinunciando di fatto alla gara ma per alcuni, come Selvaggia Lucarelli, falsata. Decisivo come sempre l’assegnazione del tesoretto che in via del tutto eccezionale è stato doppio grazie alle esibizioni di Paola Perego e della coppia Nino Frassica e signorina Coriandoli. Non sono mancati i pianti disperati e polemiche che abbiamo riportato fedelmente nel nostro resoconto della quarta puntata di Ballando con le Stelle.

Ballando con le stelle cosa è successo ieri sera quarta puntata 29 ottobre

La prima ad esibirsi ieri sera 29 ottobre nella quarta puntata di Ballando con le stelle è stata Rosanna Banfi con Simone Casula. Il momento era molto toccante perché era l’emozione si tagliava con il coltello infatti il programma si è aperto con un grande omaggio a Renzo Arbore che ha scoperto Milly Carlucci. A dare il colpo di grazia è stata poi la clip dove è apparso il marito di Rosanna e a seguire anche Lino Banfi. Così la ballerina di Simone Casula si è lasciata prendere dall’agitazione e ha sbagliato la coreografia. La giuria l’ha fatto notare ma è stata clemente perché comunque aveva ritmo. È stato così subito il turno del grande indiziato per le polemiche della serata: Lorenzo Biagiarelli. Questa volta lo chef è stato astuto perché non ha più parlato di essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli e ha voluto puntare solo sulla preparazione. Stessa cosa per Anastasia Kuzmina che l’ha difeso a spada tratta, un cambiamento che sui social in molti hanno notato perché si sono chiesti: ma come mai non andavano d’accordo e in una sola settimana tutta rosa e fiori? La risposta è arrivata a ritmo di jive sulle note di Chimica, una coreografia coinvolgente e ultramoderna che ha avuto una standing ovation del pubblico in sala con tanto di inchino dei ballerini. Così se ne sono andati rapidamente in sala delle stelle senza che nessuno facesse riferimento al loro non essere coppia.

La giuria al completo si è complimentata sulla tecnica di Lorenzo Biagiarelli e la stessa fidanzata Selvaggia Lucarelli ha detto solo una parola “brava”. A seguire è sceso in pista Dario Cassini che ha puntato, stando a Selvaggia Lucarelli, sul vittimismo. Nella clip prima del suo paso doble, ha infatti fatto riferimento, in sintesi, ad una sorta di persecuzione che i giurati hanno nei suoi confronti parlando anche di un momento toccante della sua vita privata tirato fuori da Lucrezia Lando. Un incidente ha avuto Dario Cassini quando era all’apice della sua carriera ma si è fatto forza ed è andato avanti. La canzone della sua coreografia non poteva così che essere The Show Must Go On che però non ha portato fortuna alla performance perché preso dall’ansia della prestazione, Dario Cassini ha sbagliato alcuni passi arrivando a fare uno sgambetto a Lucrezia Lando come rivelato dallo stesso comico. È nata così una polemica furiosa, senza sconti tra Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli con la stoccata finale di Simone Di Pasquale. Infatti Fabio Canino ha detto che non ha visto ballo e l’americana lo ha redarguito dicendo che non è un giudizio corretto. La Lucarelli ha messo spalle al muro Dario Cassini facendogli rivelare che lui si sente un bravo ballerino al pari o ancora meglio di alcuni suoi colleghi di cui non ha voluto fare il nome. Fuoriclasse però della dialettica è stato Simone Di Pasquale con una frase che ha spento tutto: “Dario non permettere alla giuria di giocare con le tue fragilità” invitandolo a fare della rabbia una marcia in più da scaricare nel ballo con Lucrezia Lando. Fatto sta che prende tutti 5, un 3 da Selvaggia Lucarelli e un 2 da Mariotto.

A spezzare questo intrigante momento di polemiche ieri sera 29 ottobre a Ballando con le Stelle, la ballerina per una notte Paola Perego con il suo tango che ottenuto 50 punti dalla giuria come primo tesoretto della serata. Non c’è però da disperare per chi ama i battibecchi tra giuria e concorrenti perché il top è stato raggiunto da Giampiero Mughini che ancor prima della sua coreografia nella clip ha attaccato Guillermo Mariotto dicendone di tutti i colori e che non ha parole per il suo zero di sabato scorso e che è particolarmente arrogante senza averne motivo. La coppia con Vera Kinnunen punta tutto sulla simpatia con il loro boogie in cui imita un adolescente. Non fa tempo a finire di parlare Carolyn Smith sottolineando le imperfezioni di Mughini nella coreografia che il giornalista subito ironizza sbeffeggiandola “non devo aprire mica una scuola di danza”. Dopo quella che sembrava una stoccata a Selvaggia Lucarelli definendo lui a differenza di altri una grande penna, non poteva mancare il siparietto con Mariotto che questa volta ha lasciato tutti a bocca aperta dando un 10 alla esibizione di Mughini. Ieri sera nella puntata di sabato 29 ottobre di Ballando con le Stelle la coppia di super belli Paola Barale e Roly Maden ha messo in scena un samba. Prima però la sosia di Madonna ha tirato le orecchie alla giuria perché stanca delle aspettative che hanno su di lei. Dopo l’esibizione, c’è stato uno scontro tra la coppia Fabio Canino e Ivan Zazzaroni e quella formata da Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Per i giurati non c’era samba, mentre per i ballerini sì. Rossella Erra si è inalberata e ha detto che l’unico limite di Paola Barale è la giuria perché lei si applica troppo nei giudizi. Matano concorda e si scalda perché crede che l’asticella per la showgirl sia più alta rispetto agli altri concorrenti. La coppia porta però a casa una sola insufficienza, 5 di Lucarelli, e un 8 di Mariotto per la sua ruota perfetta.

Niente da fare per Luisella Costamagna che si è presentata senza tutore ma con un supporto alla caviglia destra perché vittima di un doppio infortunio. Dopo il ginocchio è stata la volta della parte alta del piede, ma il carattere della giornalista non è mai mancato ma in questa quarta puntata di Ballando con le Stelle il problema fisico non le ha permesso di fare una vera esibizione. Dopo aver preso atto di questa condizione, Luisella Costamagna ha annunciato di volersi ritirare perché per lei è impossibile continuare e proporre una coreografia all’altezza della situazione. Grande scoramento per la giuria e il pubblico che hanno incitato più volte la giornalista, in particolare Alberto Matano ha invitato la concorrente a ripensarci perché anche da infortunata ha fatto dei movimenti e ha avuto una grazia superiore a tanti altri. Carolyn Smith ha suggerito di fare una base di bachata perché in quel caso avrebbe accettato la coreografia, ma nonostante questo invito Luisella Costamagna ha confermato il suo ritiro. Anche il suo ballerino Pasquale La Rocca ha spiegato che in queste condizioni non è possibile continuare. All’improvviso però parte il coro del pubblico infiammato da Carolyn Smith e come allo stadio si sente “balla Luisella balla”. Tutti in piedi per spingere la coppia a ripensarci che decide così di provarci. Davanti a questo grande affetto si scioglie la giornalista che getta il cuore oltre l’ostacolo e decide così di ballare nonostante l’infortunio alla caviglia destra. Così Luisella Costamagna ieri sera nella puntata del 29 ottobre di Ballando con le Stelle non si è più ritirata ma si è esibita in una sensualissima bachata sulle note di Killing me Softly. Guillermo Mariotto regala un 10 alla coppia, mentre Selvaggia Lucarelli decide per lo zero perché esibizione non giudicabile.

Le emozioni del sabato sera di Rai 1 non si sono però fermate qui, ma sono arrivate, intense, con il tango di Alex di Giorgio e Moreno Porcu ritenuta dalla giuria una delle coreografie più belle della serata a ritmo di C’est la Vie. Non a caso si sono commossi sia i ballerini che Fabio Canino e Guillermo Mariotto che gli hanno dato 10 mentre Carolyn Smith ha dato 9 alla coppia. Apprezzatissimo in particolare l’interscambio dei conduttori del tango con Alex Di Giorgio che ha saputo prendere in mano la scena. A Ballando con le stelle ieri sera 29 ottobre è stato poi il turno di Enrico Montesano e Alessandra Tripoli: la coppia si è esibita in un cha cha sulle notte di Je so pazzo di Pino Daniele che si è concluso con un omaggio a Totò. Standing ovation per l’attore sia da parte del pubblico e in parte della giuria che ha più volte sottolineato la bravura del concorrente. In particolare Selvaggia Lucarelli ha ammesso che Montesano sta diventando uno dei suoi preferiti dopo molto scetticismo perché ha una grande classe anche nel rispondere, si impegna tantissimo e si vede che ci tiene e lavora. Fioccano i 10 tranne Selvaggia Lucarelli che gli dà un 8. Prima delle ultime esibizione di ieri sera nella puntata del 29 ottobre di Ballando con le Stelle arriva il secondo omaggio a Renzo Arbore che rappresenta il doppio tesoretto della serata con la mazurka di Nino Frassica e la signorina Coriandoli sulle notte di “Ma la notte no”. La coppia conquista 10 punti perché solo Carolyn Smith ha votato la performance come da regolamento e aumentano il tesoretto a 60 punti.

Terz’ultima coppia ad esibirsi in pista a Ballando con le stelle quella formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia sempre più sensuali e vicini con un tango sulle note di Coraline dei Maneskin, canzone che è ispirata alla difficile infanzia che ha vissuto la nota speaker radiofonica. Rossella Erra ha commentato in lacrime l’esibizione, mentre Ema vittima di un infortunio alla costola si è scusata preventivamente per il ballo trovando però in disaccordo il suo ballerino Angelo Madonia che l’ha strigliata. Nonostante l’evidente difficoltà con la parte alta del corpo, l’esibizione è stata apprezzatissima e ha conquistato tre 9 e il 10 di Guillermo Mariotto. Spumeggiante come sempre Iva Zanicchi con Samuel Peron in uno scatenato boogie concluso a 82 anni suonati con un ponte da parte della straordinaria cantante. Le critiche della giuria hanno infastidito Alberto Matano che è partito con le polemiche annichilendo la giuria con la frase “vi sentite tutti Carolyn Smith”. I voti sono stati generosi ieri sera nella quarta puntata di Ballando con le stelle per Iva Zanicchi e Samuel Peron ad eccezione di Selvaggia Lucarelli che ha dato un 3 alla coppia. La cantante ha accontentato il pubblico raccontando una barzelletta un po’ spinta sulle due ragazze venete nonostante la figlia e la nipote in platea non volessero. Finalmente abbiamo scoperto cosa è successo a Gabriel Garko: l’infortunio all’attore è arrivato giovedì durante le prove quando gli si è storto il braccio mentre girava sostenendo Giada Lini. Ha sentito un dolore lancinante al braccio ed è stato accompagnato subito a fare una ecografia. Attualmente la diagnosi è uno strappo muscolare ma mercoledì con un’altra analisi si scoprirà se si è rotto il tendine. Gabriel Garko senza il minimo dubbio è sceso in pista mostrando tutta la sua bravura in un magico quick step. Carolyn Smith è rimasta senza parole per la prestazione da grande professionista nonostante il braccio bloccato, mentre Fabio Canino ha sottolineato il ritmo sostenuto nonostante le medicine prese. La giuria è generosa ma non troppo e l’unico 10 è di Mariotto. Ultima coppia ad esibirsi ieri sera a Ballando con le Stelle è quella formata da Alessandro Egger e Tove Villfor che hanno ballato un moderno sulle note di Fai Rumore. Giudizi entusiasti da parte della giuria colpita dalla delicatezza e dall’eleganza mostrata dalla coppia grazie ad un feeling davvero speciale. Durante il commento Tove Villfor si è commossa, così come Alessandro Egger che è scoppiato in un pianto straziato quando Alberto Matano gli ha chiesto se prova rabbia per chi lo ha generato non lo ha accettato. 4 i 10 conquistati dalla coppia con Lucarelli che ha dato 8.

Ballando con le stelle classifica quarta puntata 29 ottobre

Dopo tutte le esibizioni della quarta puntata di Ballando con le stelle, ancora una volta il tesoretto genera stupore e viene assegnato non alle performance migliori per qualità stando a quanto ritiene la giuria. Alberto Matano, questa volta, non vuole assegnare un tesoretto di sostegno a chi è nei posti bassi in classifica ma lo vuole dare a chi secondo lui è un’altra categoria di ballo e così lo dà a Enrico Montesano. Rossella Erra invece si lascia andare alla simpatia e al trasporto di Iva Zanicchi e lo dimezza assegnando 30 punti alla cantante. Di conseguenza Ema Stokholma che era prima scende al terzo posto con Enrico Montesano che al contrario dal terzo gradino del podio passa in vetta della classica. Grande salto in avanti per Iva Zanicchi che dall’ottavo posto raggiunge così il secondo posto. Ovviamente non poteva che scoppiare una polemica tesoretto con Mariotto che dopo l’intervento di Matano e Erra si sente preso in giro. In ordine casuale Milly Carlucci ha annunciato il passaggio del turno a Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Alex Di Giorgio, Lorenzo Biagiarelli, Rosanna Banfi, Alessandro Egger, Luisella Costamagna, Dario Cassini. Rimangono quattro coppie: Enrico Montesano, Ema Stokholma, Paola Barale e Giampiero Mughini. Due sono le prime in classifica, mentre le altre due gli ultimi: al ballottaggio si scopre però che non c’è nessuna sfida di ballo. Paola Barale e Giampiero Mughini avranno 10 punti di malus nella prossima puntata di Ballando con le Stelle perché chi è uscito anche questa volta è nessuno e l’eliminato ci sarà a partire da sabato prossimo che si siederà accanto all’unica di fatto testa tagliata di questo programma Marta Flavi. Per Ema Stokholma e Enrico Montesano invece arrivano 10 punti di bonus. Questa la classifica definitiva della terza puntata di Ballando con le Stelle dopo il tesoretto: