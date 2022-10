Charlie Gnocchi moglie e figli: con Elisabetta una nuova vita

Charlie Gnocchi anche al Gf Vip è schivo sulla vita privata ha tre figli e la sua seconda moglie è Elisabetta Randolfi

Charlie Gnocchi è abituato a condividere la sua professionalità davanti alle telecamere meno la sua vita privata. Arduo, dunque, ma non impossibile tratteggiare una biografia dettagliata su chi è sua moglie, la seconda, Elisabetta Randolfi, tanto quanto raccontare i suoi tre figli. Anche al Grande Fratello Vip 7 il fratello di Gene Gnocchi ha raccontato poco della sua famiglia e della sua storia, preferendo essere un giocatore più interessato alle dinamiche interne della Casa. Lo speaker radiofonico si è sposato due volte. Non si conosce l’identità della sua prima moglie, con la ex consorte è stato sposato per diverso tempo, dal matrimonio è nata la figlia Carolina. In seguito Charlie Gnocchi è tornato all’altare con la sua attuale moglie, Elisabetta Randolfi. Con la sua bionda dolce metà ha avuto altri due figli, i cui nomi sono Antonio e Maria.

Non abbiamo informazioni dettagliate, come detto, dei figli del concorrente del Gf Vip relazioni ma qualcosa è noto su sua moglie. Si può dire che in famiglia gli unici esposti al peso dei riflettori sono Charlie e Gene. Per questo scovare qualcosa su tutti gli altri è impresa difficile. Elisabetta Randolfi è di origini finlandesi, da parte di padre, ma nata in Italia. Non è un personaggio pubblico e non prende parte al mondo dello spettacolo. Le sue principali apparizioni sono avvenute attraverso i social del marito, che spesso le dedica pensieri d’amore.

Gnocchi e sua moglie vivono a Roma e sappiamo della loro vita privata che hanno un cane amatissimo di nome Cesare. Si definisce non un uomo semplice con cui dividere la quotidianità, il che lo ha spinto su Instagram a ringraziare pubblicamente la sua Elisabetta in occasione dell’8 marzo. Sotto uno scatto dei due, senza post scritto, campeggiano svariati hashtag, tra cui santa donna, pazienza e fortuna.

Charlie Gnocchi in che rapporti è con suo fratello Gene

Partiamo subito col dire che a differenza di Ginevra e Elettra Lamborghini, Charlie e Gene Gnocchi sono in buoni rapporti anche se c’è una rivelazione fatta dal concorrente del GF VIP all’interno della Casa più spiata d’Italia. Non è un mistero che l’esordio di Charlie Gnocchi sia stato accanto a suo fratello Gene su YouTube. Si tratta del gruppo musicale Desmodromici e i due Gnocchi hanno scritto e interpretato insieme il brano Capalbio. Dopodiché i fratelli non hanno più lavorato insieme e il perché a questa domanda l’ha data lo speaker radiofonico. Gene ha preferito non condividere esperienze professionali con Charlie perché assorbito dalla sua carriera di comico da solista. È possibile però vedere gli Gnocchi qualche volta in diretta Instagram perché ambedue hanno una passione non segreta al pubblico, la chitarra.

All’inizio della sua avventura nella casa del GF VIP in molti lo hanno chiamato Gene, a causa dell’incredibile somiglianza tra i due fratelli. Charlie Gnocchi è però da tempo impegnato nel mondo dello spettacolo. Ora, a dire il vero, è noto un po’ a tutti proprio grazie al reality show condotto da Alfonso Signorini. Spettatori più giovani e della sua generazione hanno imparato ad apprezzare l’estroso conduttore radiofonico, che ha messo in mostra aspetti positivi e negativi del suo carattere al GF VIP.