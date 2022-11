GF Vip Nikita Pelizon mente: ha già festeggiato Halloween le prove FOTO

Nella puntata del GF Vip di ieri sera 31 ottobre bugia clamorosa di Nikita Pelizon su Halloween

È andata in onda ieri sera la puntata speciale di Halloween del Gf Vip, una serata, come sempre, ricca di emozioni e di colpi di scena. Una delle protagoniste della puntata è ovviamente Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate di questa edizione del Gf vip, che però si è resa protagonista di una clamorosa bugia. L’influencer ha infatti ammesso di non aver mai festeggiato Halloween, ma in realtà andando a ritroso sul suo profilo Instagram si trova uno scatto che raffigura la gieffina mascherata per la festa di Halloween, con una didascalia che non lascia spazio a interpretazioni.

Sotto la foto, localizzata a Mantova, Nikita ha scritto “Chi ha festeggiato Halloween ieri?”. Pochi dubbi, insomma, sul fatto che quella foto fosse scattata in occasione della festa che cade il 31 ottobre, che Nikita ha rivelato di non aver mai festeggiato, mentendo però come dimostra la foto su Instagram.

GF Vip Nikita e la sua infanzia difficile

Non hanno stupito, inizialmente, le parole di Nikita, visto che in virtù dell’infanzia che ha vissuto sarebbe stato ampiamente comprensibile che la ragazza non ha mai festeggiato Halloween. Qualche puntata fa, infatti, la gieffina è stata protagonista di un racconto molto toccante, rivelando le difficoltà che ha vissuto nel crescere in una famiglia di Testimoni di Geova, con l’educazione religiosa che ha costituito una componente fondamentale nella sua crescita. Regole ferree e osservanza religiosa hanno fatto parte dell’infanzia e dell’adolescenza di Nikita, che ha attraversato momenti molto difficili, arrivando anche a pensare al suicidio, e all’età di 16 anni ha anche tentato la fuga da casa, venendo però subito ritrovata dalla polizia.

Crescendo, Nikita è riuscita ad allontanarsi dalla famiglia e ha recuperato le redini della propria vita, costruendosi il futuro che aveva sempre desiderato. Le sofferenze del passato, però, sono rimaste come ferite sempre presenti e nel crescere Nikita si è persa molte esperienze che di solito fanno i bambini. La modella, ad esempio, ha raccontato di non aver festeggiato molti compleanni e sicuramente da bambina non ha mai festeggiato Halloween, considerando che le radici di questa festa affondano ampiamente nel paganesimo e sono viste malissimo dal mondo religioso.

Comprensibile, dunque, che per molti anni Nikita non abbia trascorso un 31 ottobre come la maggior parte delle persone fanno, ma da adulta le è capitato di festeggiare Halloween, come dimostra la foto su Instagram. Forse, quando ha detto di non aver mai festeggiato questa ricorrenza la Pelizon si riferiva al suo passato da bambina, ma fatto sta che non è vero che non l’ha mai festeggiata.