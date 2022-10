Ieri sera al Gf Vip 24 ottobre Nikita Pelizon ha raccontato la storia tra i testimoni di Geova. Dal matrimonio forzato al tentato suicidio prima di andare via di casa

Nikita Pelizon si è confessata ieri sera al Grande Fratello Vip raccontando la sua storia personale e di vita. Porta dentro di sé un dolore gigantesco la gieffina, che affonda le radici nella sua famiglia. I suoi genitori sono testimoni di Geova e le regole ferree della religione le hanno impedito di vivere libera, di seguire il suo sogno di diventare modella e godere della vicinanza di suo fratello e sorella. I due sono infatti andati via, liberandosi dalle tante costrizioni e facendosi una propria famiglia. Per anni Nikita non li ha visti e ha sofferto enormemente. La religione ha spinto poi la comunità a trovarle un marito. A sedici anni la Pelizon si è ritrovata a ricevere una proposta, che ha però rifiutato. È scappata via da quel contesto religioso la concorrente del Grande Fratello Vip , ma la polizia l’ha riportata rapidamente a casa. Da quel momento le cose non hanno fatto altro che peggiorare. Una storia toccante quella della concorrente di Pechino Express come quella di Daniele dal Moro ascoltata ieri sera in puntata.

Non era libera di fare nulla per conto proprio. Le scelte venivano dall’alto e questa totale assenza di libertà hanno spinto Nikita a pensare seriamente al suicidio. Sentiva la mancanza di suo fratello in particolare e si sentiva totalmente sola. Non parlava con i suoi genitori l’influencer triestina e confidava ogni pensiero oscuro su pagine bianche di notte, che poi bruciava. Non si confidava con loro perché avrebbe ricevuto risposte stampate dalla Bibbia e null’altro. La Pelizon ha raccontato ieri sera nella puntata del 24 ottobre di aver preparato le cose da ingerire per farla finita ma poi ha rinunciato a togliersi la vita ed è felice d’averlo fatto. Al Gf Vip, parlando con Alfonso Signorini, ha però spiegato come quella non sia stata l’ultima volta in cui ha considerato concretamente di uccidersi.

Gf Vip Nikita Pelizon e la sorpresa di ieri sera 24 ottobre

Quando la polizia l’ha riportata a casa dai suoi genitori, questi l’hanno costretta a cavarsela da sola, dandole solo un letto dove dormire e un tetto. Nikita ha così svolto 3-4 lavori per vivere e mettere da parte dei soldi. A 18 anni la gieffina ha tentato di dare il via a una carriera da modella, il che ha portato i suoi genitori a sbatterla fuori di casa. In 1 ora e mezza ha dovuto fare la valigia al volo e partire da zero, senza un posto in cui andare. Alfonso Signorini ha fatto alla Pelizon una grande sopresa, portando all’interno della casa suo fratello e sua sorella, Raffaele e Jessica. Quest’ultima è entrata per prima e le ha subito chiesto scusa per quanto successo. Il loro andare via, necessario per i due, l’ha lasciata totalmente sola, senza avere una motivazione. Era piccola e non poteva capire. Oggi i fratelli Pelizon sono tre adulti e possono ripartire insieme.

I due fratelli nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip hanno spiegato come dovessero fuggire da quel posto, ma purtroppo lei era la più piccola e ha sofferto due volte, per il loro abbandono e per le ingerenze dei genitori. Raffaele e Jessica le svelano come i loro figli stiano bene e soprattutto che i suoi genitori la seguono. Le cose stanno cambiando e i genitori hanno chiesto scusa per quell’infanzia. Un cerchio che si chiude e un messaggio importante lanciato al pubblico e a chiunque viva situazioni simili. Questa è stata ieri sera la verità sulla storia di Nikita al Grande Fratello Vip.