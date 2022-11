Gf Vip chi è in nomination ieri sera 31 ottobre

GF Vip chi è in nomination dopo la puntata di ieri sera 31 ottobre e cos’è successo: non c’è stato nessun eliminato e non mancano le liti.

Sono Pamela, Carolina, Patrizia e George i nominati della puntata di ieri sera, i quali si giocheranno la permanenza nella casa visto che il televoto della prossima puntata, prevista per giovedì 3 novembre, eliminerà uno dei concorrenti. Nessun eliminato invece ieri sera, visto che il televoto verteva sulla scelta del preferito, che avrebbe ottenuto l’immunità. Prima delle nomination Alfonso Signorini annuncia, quindi, l’esito del televoto, che vedeva protagoniste Nikita Pelizon, Pamela Prati e Antonella Fiordelisi. Tra le tre, la vip preferita del pubblico è Nikita, che vince il televoto come da pronostico e guadagna quindi l’immunità. La modella ha ottenuto il 54% delle preferenze, contro il 38% di Antonella e l’8% di Pamela. Dopo aver vinto la votazione, Nikita deve scegliere una delle due avversarie da mandare al televoto e opta per la Prati, con cui i rapporti sono tutt’altro che idilliaci.

Si procede, dunque, alla rivelazione degli immuni della puntata di iera sera 31 ottobre, i quali sono Wilma, Luca e Attilio. Orietta poi dà l’immunità a Giaele, con la speranza che prima o poi arrivi un confronto col marito. Sonia invece sceglie Charlie, perché ci vede delle somiglianze col marito Paolo Bonolis nel modo di vivere la vita e il percorso nel GF Vip. Distribuite le immunità, tocca alle nomination palesi. Si parte con Antonella, che nomina George definendolo “gps” perché sonda vari gruppi e ascolta quello che le persone dicono, senza dire mai la sua. George risponde in maniera molto tranquilla, senza creare polemiche. Alberto nomina invece Patrizia, concorrente con cui va molto d’accordo, ma che ha scelto perché lei gli ha confessato alcune sofferenze e quindi gli ha fatto pensare che non stia bene nella casa. La stessa Patrizia si è detta d’accordo con Alberto.

Si va avanti con Carolina, che sceglie Patrizia, restituendole la nomination della scorsa puntata. Edoardo continua a nominare Antonino e quest’ultimo ricambia immediatamente la nomination. Volano un po’ di scintille tra i due, con Edoardo che vorrebbe quantomeno instaurare un rapporto civile, ma Antonino si rifiuta categoricamente. È il turno, quindi, di George, che ricambia la nomination di Antonella scegliendola, poi tocca a Patrizia che nomina George, spiegando di averlo scelto perché non riesce a parlarci più di tanto, una difficoltà confermata anche dal gieffino. Daniele nomina Alberto perché in settimana hanno avuto una discussione, chiarendo però quasi subito, e perché tra le persone in nomination è quello con cui ha legato meno. Infine Pamela nomina Carolina, ricambiando la nomination della scorsa puntata.

Terminate le nomination palesi si passa a quelle degli immuni. Wilma sceglie Carolina perché non le è piaciuto il suo comportamento in puntata. Anche Luca opta per Carolina, perché è quella con cui ha legato meno e perché, come Wilma, non ha apprezzato il suo atteggiamento ieri sera. Anche Giaele nomina Carolina per via del confronto che hanno avuto in puntata. Attilio sceglie Patrizia, ricambiando la nomination per le ciabatte rumorose che ha ricevuto nelle scorse puntate. Nikita, la preferita del pubblico, sceglie Daniele perché lo vede fuori dalle dinamiche della casa. Infine l’ultima nomination è di Charlie, che sceglie George perché non riesce a trovare un dialogo con lui.

Gf Vip cosa è successo ieri sera 31 ottobre

Puntata speciale di Halloween che si apre con il confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, col ragazzo che s’interroga sui sentimenti della gieffina, la quale si è impegnata a cambiare un po’ atteggiamento. Quest’ultima, poi, parla del messaggio che avrebbe ricevuto anche da Francesco Totti, rivelando di aver ricevuto dei messaggi anche da altri calciatori, tra cui l’ex Napoli e Juventus Gonzalo Higuain. Si va avanti poi con uno dei temi più caldi delle ultime settimane, ovvero il rapporto tra Antonino e Giaele. La gieffina vede le foto del marito Brad, notando che si trova in compagnia della sua migliore amica, poi Alfonso Signorini le mostra una sua foto con Flavio Briatore e lei racconta i retroscena di quell’incontro, rivelando che i due si sono conosciuti in Sardegna e poi lui l’ha invitata a Forte dei Marmi. Signorini poi mostra a Giaele la replica di Briatore, che ha detto di non ricordarsi di lei.

Si va avanti con Antonino, che ha parlato un po’ del suo passato, in particolare della separazione dei genitori, della morte di suo padre e del rapporto con sua sorella minore. Il vippone riceve poi una toccante lettera da sua madre, che gli consiglia di viversi questa esperienza al meglio, gli esprime tutto il suo orgoglio e lo aggiorna anche su sua figlia Luna Marì, che attende il suo ritorno. Finito questo momento toccante si ritorna in studio dove interviene George, particolarmente provato dal racconto di Antonino dal momento che ha un rapporto complesso con suo padre.

La serata, quindi, prosegue con Carolina Marconi, attaccata dalle altre donne della casa e visibilmente nervosa, tanto da arrivare a minacciare l’addio al programma. Prima di passare al prossimo capitolo, Alfonso Signorini annuncia l’ingresso dei ben sei concorrenti nuovi giovedì prossimo. Poi si torna ad Antonella, che incontra suo padre, il quale le da il benestare alla storia di Edoardo e lo conosce, mostrandosi soddisfatto del rapporto della figlia. Dopo Carolina, tocca a Charlie ricevere gli attacchi degli inquilini, prima d’incontrare con una dolce sorpresa sua figlia.

Dopo il momento dedicato al fratello di Gene Gnocchi si torna a parlare delle liti nella casa e ovviamente non si poteva non parlare di Pamela e Patrizia, che ormai si beccano senza sosta da giorni. Il clima stavolta è molto più disteso, con le due che dopo la sorpresa di Emanuela Folliero nella scorsa puntata si sono riconciliate e ora si tengono per mano e si scambiano anche un tenero bacio sulla guancia. Pace fatta insomma, almeno fino alla prossima lite. La puntata prosegue poi con la carrellata di nomination, ampiamente raccontata sopra, e termina, con l’appuntamento che va, quindi, a giovedì 3 novembre con un’attesissima nuova puntata del GF Vip 7.