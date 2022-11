GF Vip dopo puntata George in crisi nera: il gesto di Nikita

Dopo la puntata di ieri sera George è entrato in crisi e Nikita sta cercando di aiutarlo, compiendo anche un gesto importante per lui

Uno dei nominati della puntata di ieri sera del GF Vip è stato George, che non ha preso affatto bene la nomination, entrando letteralmente in crisi al termine della puntata. Il gieffino ha accusato soprattutto i motivi che lo hanno portato al televoto, che sostanzialmente sono sempre gli stessi da settimane. Diverse persone lamentano il fatto che lui giri di gruppo in gruppo e si limiti ad ascoltare piuttosto che mettersi in gioco in prima persona. Un atteggiamento che a molti non piace e che lo stesso George, come ha ammesso in puntata, sta cercando di migliorare.

La nomination di ieri sera è stata però la dimostrazione che le difficoltà ancora persistono e Geroge è rimasto molto deluso, ma in suo soccorso dopo la puntata è arrivata Nikita. La modella, reduce invece da una serata trionfante, in cui ha vinto il televoto e ottenuto l’immunità, ha cercato di consolare il suo amico, provando a motivarlo, a spingerlo a mostrare il suo valore e a esporsi maggiormente. Nikita stessa ha avuto delle difficoltà nella casa, soprattutto nel confronto con le altre concorrenti, ma sta riuscendo a compiere il suo percorso e la vittoria di ieri al televoto ne è la prova. Allo stesso modo, la Pelizon vuole spingere George a trovare la forza di farsi valere, cercando di migliorare laddove crede di doverlo fare e a imporsi con valori positivi all’interno della casa.

Il gesto di Nikita per George

A tal proposito, Nikita Pelizon si è assunta l’onere di compiere un gesto molto importante per George. Uno dei momenti di maggiore tensione per il vippone stasera è stata la nomination di Antonella, che non c’è andata per nulla leggera con lui. La Fiordelisi lo ha definito “gps”, accusandolo di vagare per la casa ascoltando i discorsi e non partecipando mai. I due si sono beccati poi andando avanti con le nomination, con Goerge che si è risentito per alcune frasi dette da Antonella nei giorni scorsi, aumentando, dunque, i toni del confronto tra loro.

Nikita, dunque, si è proposta di andare a parlare con Antonella, che ha salvato dopo aver vinto il televoto ieri sera e con cui, quindi, al momento è in buoni rapporti. La vippona proverà a convincere la coinquilina che George non è affatto quello che lei descrive, ma p un ragazzo con molti valori positivi e con cui è possibile costruire un solido legame. Un bel gesto di Nikita, che testimonia la solidità del suo rapporto con George. Vedremo se questa mossa servirà a riportare il sereno tra Antonella e George e soprattutto se quest’ultimo sarà in grado di superare le difficoltà che vivere in pieno la sua avventura al GF Vip 7. Potrebbe essere l’ultima occasione che ha per mettersi in mostra, considerando che è finito al televoto, quindi quelli che seguono saranno giorni molto importanti per George.