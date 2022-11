I fan di Lino Guanciale vogliono sapere se Sopravvissuti 2 si farà. La fiction Rai ha ancora tanti misteri da svelare e la seconda stagione è già scritta

L’eventuale conferma di Sopravvissuti 2 è già nella mente dei tantissimi appassionati della fiction Rai, che vogliono scoprire se si farà un sequel su chi sia il vero nemico di questa serie, pronto a uccidere tutti i superstiti dell’Arianna. Un mistero intricato che offre tutte le risposte con gli episodi 11 e 12. La sceneggiatrice Viola Rispoli a Fanpage si è sbilanciata rivelando che il grosso è già stato scritto, manca la suddivisione e la stesura singola di ognuno dei 12 episodi . Ha anche anticipato la trama che si occuperà dei personaggi rimasti in vita nel loro percorso personale di rinascita. Non è però ancora chiaro in casa Rai se si farà Sopravvisuti 2, che ha ottenuto importanti picchi d’ascolto ma, al tempo stesso, anche dei tremendi cali. Decisive saranno le visualizzazioni su Rai Play per il destino della seconda stagione della serie con Lino Guanciale. L’attore che rappresenta uno degli interpreti più importanti del panorama delle fiction Rai, ma già con Noi si è ritrovato al centro di una serie dall’appeal non all’altezza delle aspettative, conclusasi con la cancellazione. La Rai potrebbe non fare Sopravvisuti 2, trasformandolo di fatto in una miniserie, piuttosto che investire per nuove storyline. Il vero dubbio, però, sembra rappresentato da Francia e Germania.

La fiction con Guanciale è infatti una co-produzione, che ha visto questi due Paesi versare ingenti somme per completare il lavoro, che vanta un bel po’ di effetti speciali. La programmazione non ha ancora avuto inizio su France Televisions e Zdf, il che lascia quindi un gran dubbio su una possibile seconda stagione della serie ispirata a Lost e Alive. Per il momento notiamo come Sopravvisuti sia al secondo posto nella categoria fiction su RaiPlay. Chi sa se questo possa bastare a concedere un sequel, forse passando da Rai 1 a Rai 2. La scelta del cambio di canale per la seconda stagione della fiction sul disastro dell’Arianna non sarebbe da escludere, approfittando così di un differente target di pubblico che poi sarebbe quello a cui era rivolta la serie, pensata proprio per Rai 2 . Il cast di Sopravvisuti tace per il momento, con i fan che però stanno dimostrando tutto il proprio dissenso nei confronti della Rete. Nonostante la trama sia tenuta in piedi dal grande mistero del dramma avvenuto sull’Arianna, i titoli di coda della penultima puntata hanno rovinato un po’ tutto facendo spoiler. Sui social è “guerra” accesa contro Rai 1, che ha ben pensato di presentare dei nuovi personaggi al termine dell’episodio 10. Gli spettatori più attenti hanno infatti notato come vi fossero i nomi di attori chiamati a interpretare i personaggi dei pirati. Un ampio elenco dettagliato che ha di fatto annunciato l’arrivo di questa minaccia durante la traversata dell’Arianna. È possibile anche che sia stato uno spoiler voluto dalla Rai per vedere il livello di interesse del pubblico, il sentiment, e decidere così se Sopravvisuti 2 si farà.

Sopravvisuti ascolti

Sopravvissuti non è stato il maggior successo della carriera di Lino Guanciale. Questo è poco ma sicuro. Alti e bassi per uno show che ha forse rischiato più di quanto una certa fascia di pubblico si aspettasse. Un esperimento, in termini di narrazione, di cui la Rai ha bisogno per guardare al futuro della fiction, avvicinandosi maggiormente all’universo delle serie TV statunitensi. Gli ascolti della penultima puntata, in onda lunedì 31 ottobre, non sono entusiastici. In testa, prevedibilmente, il Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini. Nonostante dati in calo rispetto alla settimana scorsa, il reality tiene duro e resta in alto. Ha registrato una media di 2.4 milioni di spettatori, circa, nella fascia prime time, totalizzando il 20,30% di share.

Il ponte di Ognissanti non ha di certo aiutato, con molti che hanno preferito star fuori, approfittando del fatto di non dover lavorare il mattino seguente. Sopravvissuti ha registrato il 15,40% di share, con 2,4 milioni di spettatori, circa, per entrambi gli episodi trasmessi. Questi numeri ci dicono che Sopravvissuti 2 è a rischio, dal momento che il prodotto è il meno visto di questa stagione autunnale di Rai 1. Mina Settembre 2 e la novità Vincenzo Malinconico hanno avuto nettamente la meglio. Prodotti più tradizionali, il che ci riporta al discorso precedente. Sarebbe forse meglio studiare a fondo la rete sulla quale sperimentare maggiormente.