Matrimonio a prima vista Alex Balbo chi è marito di Michela Bono

Conosciamo meglio Alex Balbo e sua moglie Michela Bono, partecipanti di Matrimonio a prima vista 2022.

Gli esperti di Matrimonio a prima vista 9 hanno scelto come marito di Michela Bono il 35enne romano Alex Balbo. I due sono alquanto diversi ma, secondo un’analisi psicologica, è stato ritenuto come alla fine potessero migliorarsi a vicenda. Lui si è definito nel video di presentazione come un ragazzo serio, dedito al lavoro e con dei forti valori morali. Per usare un termine tipico del dialetto di Roma per descriversi ha usato “fregnone”, che sta per ingenuo e stupidotto. Questo perché tende a fidarsi degli altri e ciò gli ha provocato un cuore spezzato. Alex Balbo ha superato quella rottura e, grazie al programma in onda su Real Time, è pronto a trovare l’amore vero. Prima di Matrimonio a Prima Vista 2022 le esperienze passate in amore gli hanno però insegnato e darsi anima e corpo soltanto a chi lo merita davvero. Come molti italiani, il marito di Michela è un grande appassionato di calcio, che gli ha insegnato a fare gioco di squadra in ogni aspetto della vita. Nel quotidiano Alex si guadagna il pane lavorando nell’ambito delle consegne nel campo alimentare. L’affinità tra Balbo e Bono è stata indicata all’87% d Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto. I tre di Matrimonio a Prima Vista 2022 temono però che Michela possa tirare un po’ troppo la corda.

Matrimonio a prima vista Michela Bono chi è

Michela Bono è diventata la moglie di Alex Balbo nella nona edizione di Matrimonio a prima vista, che ha avuto inizio su Real Time il 26 ottobre 2022. Un’affinità molto alta, quella ipotizzata dagli esperti, pari all’87%. Soltanto l’esame pratico, però, può rivelare se sia stata una stima corretta o meno. Michela ha 34 anni e da anni è un’ostetrica. Molto esperta nel suo lavoro e soprattutto orgogliosa del ruolo che ricopre. La concorrente della versione italiana di “Married at first sight” ha deciso di impegnarsi nuovamente nello studio, così da ottenere una seconda laurea e diventare strumentista in sala operatoria. Michela Bono è figlia unica, il che potrebbe creare qualche problema sul fronte del gioco di squadra, tanto caro al marito Alex Balbo. Legatissima a sua madre, così come a nonna Enny e nonno Dino. Nel video si presentazione la concorrente di Matrimonio a Prima Vista si è definita una donna complessa. Ha quasi messo in guardia il suo futuro marito, sottolineando come in lei convivano cinque versioni differenti di sé. Da una parte chi ama divertirsi, dall’altra quella dolce e accogliente. Spazio poi alla versione matta, seria e oscura. Gli esperti hanno identificato Michela come una gran provocatrice. Suo marito sa incassare molto bene e potrebbe essere ciò che fa per lei. Al tempo stesso, però, la situazione potrebbe divenire esplosiva. Il problema principale tra i Balbo-Bono è la tendenza di lei a ritenersi superiore intellettualmente. Sopportare questo atteggiamento ha richiesto molta pazienza in Alex e le crepe hanno rischiato di divenire vere e proprie voragini.