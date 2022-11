Matrimonio a prima vista Solange Salvo chi è l’infermiera

Conosciamo meglio Solange Salvo 33 anni e suo marito Michele D’Addetta, concorrenti di Matrimonio a prima vista 9.

Solange Salvo e Michele D’Addetta sono una delle coppie scelte per Matrimonio a prima vista 2022. Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto hanno scelto di affiancarli, studiando a fondo i loro profili e trovando una certa affinità. Questa pare molto alta, valutata intorno all’85%. Solange Salvo ha 33 anni ed è di Nova Milanese. Il suo lavoro occupa una parte enorme della sua vita, considerando come faccia l’infermiera. Si ritrova molto spesso a farsi coinvolgere profondamente dalle storie che passano per l’ospedale in cui trascorre molte ore. Ciò spinge in molte occasioni la partecipante del programma di Real Time a tornare a casa in lacrime, provata da quanto vissuto. Cerca qualcuno che possa comprendere tutto questo l’infermiera della versione italiana di “Married at First Sight”, un uomo che abbia un animo profondo e sia disposto a starle accanto.

È stato scelto dal reality Michele D’addetta come uomo non superficiale, dunque, tutt’altro che leggero. Solange Salvo ha come esempio d’amore quello dei suoi genitori, che avevano appena 14 anni quando si sono fidanzati. Ancora oggi sono sposati felicemente. La moglie di Michele il personal trainer vede nel matrimonio la chance di divenire la persona che vorrebbe essere, e che nessuno fino a ora è riuscito a tirar fuori da lei. La Salvo si vede bene nel ruolo di moglie, anche se resta da capire quanto sia disposta a dare all’altro. In quanto ad aspettative, sono decisamente elevate.

Matrimonio a prima vista Michele D’addetta chi è

Come detto, l’affinità registrata nella coppia composta da Solange Salvo e Michele D’Addetta è molto elevata. I tre esperti del programma hanno evidenziato grandi aspettative per i due, che potrebbero decidere di restare sposati anche dopo il termine dello show in onda su Real Time. Michele D’Addetta ha 30 anni e viene da Torino. Più giovane di tre anni di sua moglie, che si è ritrovata al fianco un personal trainer. Ciò vuol dire che entrambi sopportano lavori con degli orari spesso probanti. A ciò si aggiunge un altro elemento, quello della gelosia. Fare il personal vuol dire, spesso, essere circondato da donne. Il marito di Solange non è da escludere che tale componente dell’impiego di lui possa generare un certo attrito nella coppia. Michele è laureato in scienze motorie e ha aperto uno studio privato da poco tempo.

Molto legato ai suoi genitori, così come sua moglie, essendo cresciuto come figlio unico. Il partecipante di Matrimonio a Prima Vista 2022 in passato ha avuto il cuore spezzato, avendo visto terminare una storia durata 6 anni. In seguito non si è più aperto a relazioni importanti, concedendosi solo “amori” effimeri e di breve durata. Il personal trainer della versione italiana di “Married at First Sight” ha raggiunto una fase nella sua vita in cui si reputa in equilibrio, ha spiegato nel video presentazione. Michele D’addetta al suo fianco qualcuno con cui condividere la vita, con momenti brutti e belli. Desidera un grande amore come quello perduto. Una donna magari come Solange Salvo che possa tirare fuori il meglio di lui. Le premesse ci sono tutte per un lieto fine. Entrambi vogliono infatti costruire qualcosa.