Anticipazioni Gf Vip 3 novembre Carolina lascia, Oriana a rischio

Anticipazioni Gf Vip di stasera 3 novembre con sei ingressi, ma Oriana Marzoli rischia. Carolina lite con gli autori

Nell’ultima puntata del GF Vip abbiamo visto una Carolina Marconi nervosissima. La gieffina è stata al centro di diversi scontri con le altre ragazze della casa, da Pamela a Giaele, ed è arrivata a paventare l’addio al programma. Il nervosismo si è protratto anche dopo la puntata e ha portato Carolina a sfogarsi duramente contro gli autori. Come riporta Fanpage, Carolina ha ammesso di non sentirsela più di andare avanti, di non volersi prestare alle dinamiche degli autori, che vorrebbero aizzarla. Piuttosto, ha detto la Marconi, rinuncia ai soldi che le avrebbero fatto molto comodo per la gravidanza e lascia il programma. D’altronde, ha confidato Carolina, secondo lei sono gli stessi autori a non volerla. Incandescente, dunque, la situazione della showgirl italo-venezuelana, che a prescindere dall’esito del televoto, che la vede in nomination, potrebbe decidere di abbandonare il GF Vip.

Spazio poi ai nuovi ingressi, annunciati da Alfonso Signorini nell’ultima puntata. Saranno addirittura 6 i nuovi volti del programma e rispondono ai nomi di: Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne e già vippone nella casa del Grande Fratello, Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina che ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei famosi, Luciano Punzo, ex concorrente di Temptation Island e di Pechino Express, Sarah Altobello, ex concorrente dell’Isola dei famosi, Micol Incorvaia, sorella di Clizia ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria e infine Oriana Marzoli, che ha già partecipato al Grande Fratello Vip ma in versione spagnola.

Attenzione, però, proprio a quest’ultima new entry, che nemmeno il tempo di varcare la soglia della casa più spiata d’Italia e già è a rischio. Oriana, infatti, avrebbe spoilerato in Spagna la sua partecipazione al GF Vip, un’azione che in teoria non avrebbe potuto fare, a meno che non fosse d’accordo con la produzione. Vedremo se questo suo comportamento avrà delle conseguenze. Infine, spazio ancora a Giaele, preoccupata e in lacrime per la situazione con suo marito Brad, che abbiamo visto immortalato con la sua migliore amica nell’ultima puntata.

Anticipazioni Gf Vip Nikita, George e le accuse di Diamante

Spazio poi a tutta la questione riguardante Nikita, George e Matteo Diamante, ex della gieffina. Nell’ultima puntata, Signorini ha chiesto a Ciupilan se gli piacesse Nikita, ma lui ha risposta che non vede la compagna al GF Vip in quel modo anche per il rapporto molto molto stretto che lo lega all’ex fidanzato di Nikita. L’ex in questione è Matteo Diamante, che però ha risposto in modo sorprendente al gieffino. L’ex tronista si è infatti risentito del fatto che George non l’abbia citato direttamente e potrebbe essere ospite stasera per spiegare il proprio punto di vista e infiammare le dinamiche tra George e Nikita.

Altri personaggi che possono finire sotto i riflettori sono Daniele Dal Moro, che sta vivendo una nuova crisi dopo il racconto del suo passato burrascoso con la dipendenza dalle droghe, e Alberto De Pisis, che ha raccontato della terribile malattia che l’ha colpito, un tumore che lo ha costretto a 8 mesi di chemioterapia. Il gieffino si potrebbe, dunque, trovare a ripercorrere la sua storia e raccontare la sua vicenda con la malattia, ma all’orizzonte c’è anche un confronto con Daniele. I due si sono pizzicati nell’ultima puntata e hanno discusso a più riprese, mostrando di avere dei caratteri ampiamente incompatibili. Dalle discussioni per l’ordine alle polizie alle nomination: i due potrebbero aver modo di confrontarsi stasera.

Un altro vippone che è finito ultimamente al centro di diverse liti è Attilio, per ultimo lo scontro con Luca Salatino. Il giornalista, dunque, potrebbe essere oggetto di una clip e di vari confronti con i coinquilini, ma per lui potrebbe anche esserci una lieta sorpresa. Stessa sorte probabile per Edoardo Donnamaria, che potrebbe ricevere la visita del padre.

Anticipazioni Gf Vip i nominati al televoto

Come sempre, spazio anche al televoto, che in questa puntata significa eliminazione per uno dei vip in nomination. Abbiamo parlato della situazione di Carolina, a rischio addio a prescindere dalla votazione, ma oltre a lei rischiano anche George, Pamela e Patrizia. Stando ai pronostici e ai sondaggi che circolano in rete, a rischiare maggiormente l’eliminazione sarebbe Pamela Prati, più indietro di tutti nelle preferenze, seguita però da vicino da Carolina, che rischia fortemente l’eliminazione a prescindere da quale sarà la sua decisione. Le due hanno circa il 15% di consensi, mentre sembrano più salde le posizioni di Patrizia, 25% circa di preferenze, e di George, che col suo 45% sembra essere largamente il preferito del pubblico.

Si profila un testa a testa tra Pamela e Carolina per l’eliminazione, ma molta attenzione sarà riservata poi alle nomination, perché l’ingresso dei sei nuovi concorrenti cambia tutte le carte in tavola. I nuovi infatti sono immuni e non possono essere nominati e questo crea scompiglio perché i restanti concorrenti sono tutti votabili. Si prospetta, quindi, una serata ricca di emozioni e di sorprese stasera 3 novembre al GF Vip 7.