Gf Vip chi è uscito ieri sera 3 novembre: eliminato e nominati

Gf Vip chi è uscito ieri sera 3 novembre ha confermato i pronostici sull’eliminato al televoto. Cosa è successo tra Antonella e Micol Incorvaia

Alfonso Signorini lo aveva involontariamente spoilerato l’eliminato di ieri sera 3 novembre del Grande Fratello Vip quando si è complimentato con Carolina Marconi per il messaggio che ha portato all’interno della Casa che si può tornare vivere dopo un tumore. La prima a essere salvata non dal televoto ma dalla scelta degli autori è stata Pamela Prati. Infatti la showgirl è stata la seconda meno votata, mentre successivamente a salvarsi è stata Patrizia Rossetti. L’eliminato di ieri sera 3 novembre del Grande Fratello Vip si è deciso tra George Ciupilan e Carolina Marconi e proprio la venezuelana è stata la concorrente meno votata con il 15%. Le percentuali del televoto su chi è uscito ieri sera 3 novembre hanno visto inoltre visto George raggiungere il 42%, Patrizia il 25% e Pamela il 18%. Quando l’eliminata ieri sera è entrata in studio ha mostrato il biglietto di ritorno che ha confermato l’uscita dalla Casa.

Carolina Marconi ha spiegato che il Grande Fratello Vip, il secondo, questa volta è stata un’esperienza tosta, molto pesante. La venezuelana era stanca e non resisteva più alla convivenza forzata. L’ex gieffina ha detto che le farebbe piacere che vincesse Wilma Goich, che teneramente chiama Nonní, poi ha ricevuto l’abbraccio del suo amato fidanzato Alessandro Tulli. Carolina Marconi si aspettava di uscire dalla Casa del Gf Vip, aveva compreso che il suo sfogo di giovedì non era arrivato al pubblico. Inoltre la già concorrente in settimana aveva avuto anche uno scontro con gli autori. La venezuelana si è seduta accanto agli altri eliminati: Giovanni Ciacci uscito al tele voto flash, Ginevra Lamborghini ed Elenoire Ferruzzi squalificate, Gegia, Cristina Quaranta e Amurys Perez eliminati al televoto.

GF Vip cosa è successo ieri sera 3 novembre

La prima nuova concorrente del Grande Fratello Vip ad entrare è stata Micol Incorvaia, sorella di Clizia. Nonostante l’aspirante influencer abbia confermato anche nello scherzo fatto a Edoardo Donnamaria che la loro storia è durata pochissimo ed è stata praticamente un flirt e non un fidanzamento ufficiale, Antonella Fiordelisi è “andata fuori di testa”. Per Sonia Bruganelli e per gli altri concorrenti della Casa la reazione dell’ex schermitrice è stata davvero esagerata. Ha iniziato ad attaccare la bionda ex di Edoardo Donnamaria perché non ha accettato il suo pensiero sulla relazione che ha con il volto di Forum. Ieri sera nel corso della puntata 3 novembre è successo il finimondo con Antonella furente che ha continuato a punzecchiare Micol Incorvaia insinuando che non c’era intesa fisica tra lei e Edoardo. Chiusa la parentesi dei Donnalisi è tornato in auge Giaele De Donà con il suo matrimonio libero. L’ex concorrente di Ti Spedisco in Convento ha ricevuto una lettera dal marito Bradford Beck che da una parte l’ha pesantemente redarguita per i comportamenti avuti in Casa con Antonino, mancanze di rispetto anche se il loro è un amore libero; dall’altra l’ha rassicurata dicendo che la ama più della Terra che gira e che attende fuori spiegazioni. La reazione di Giaele è stata un pianto disperato ma Alfonso Signorini ha saputo consolarla sul fatto che il marito non è che la vuole lasciare ma di certo non può sopportare certe immagini. Dopo un siparietto tra Pamela Prati e Orietta Berti che si sono chiarite, è entrata ieri sera 3 novembre nella Casa del GF Vip Sarah Altobello, grande fan di Attilio Romita, in quanto baresi, è portatrice di una carica spumeggiante e una super parlantina che non è piaciuta molto ai coinquilini.

Uno dopo l’altro hanno fatto il loro ingresso come nuovi concorrenti Edoardo Tavassi che ha portato avanti la linea comica dell’Altobello con delle battute sulle gieffine e il tanto atteso Luciano Punzo. Patrizia Rossetti non ha potuto fare a meno di notare la bellezza del modello che nella scheda di presentazione si è dichiarato single ed è rimasto colpito da Nikita anche se non è successo in questo frangente perché è apparso molto timido. Protagonista con una parentesi molto triste Wilma Goich che ha raccontato di cosa ha fatto il suo ex marito Edoardo Vianello durante la malattia della figlia e al momento della sua morte. Stando alle parole della cantante, il padre di Susanna non è andato a trovarla quando era malata per paura di contrarre il Covid e non si è presentato in clinica quando si è spenta. È stato poi il turno di George Ciupilan e Nikita Pelizon che hanno letto solo un piccolo estratto del messaggio social di Matteo Diamante ed in cui è stata omessa la parte in cui l’ex di Nikita parlava della loro amicizia fraterna sminuita dal concorrente del Grande Fratello Vip. La grande sorpresa è stata il video dell’attuale fidanzato della modella e influencer, una dedica che qualche tempo fa le aveva fatto tramite Chi.

GF Vip chi è stato nominato il 3 novembre

Dopo l’eliminazione di Carolina Marconi al televoto del Grande Fratello Vip di ieri sera 3 novembre, è arrivato il momento delle nomination. Prima degli immuni, ha fatto il suo ingresso in Casa un concorrente storico del reality, Luca Onestini che ha partecipato nel 2017 conquistando il secondo posto dietro Daniele Bossari. Appena entrato si è fatto subito notare per un balletto e uno spogliarello divertente. Si è passati poi alle immunità con Charlie, Antonino e Luca scelti dalla Casa e quindi non nominabili. Sonia Bruganelli ha reso immune Antonella Fiordelisi, mentre Orietta Berti ha scelto ancora una volta Giaele in attesa di vedere il marito in trasmissione. Ieri sera al Grande Fratello Vip nella puntata del 3 novembre le nomination palesi sono iniziate con Alberto De Pisis che ha nominato Daniele dal Moro dicendo di voler ricambiare il voto ricevuto e che l’ex tronista di Uomini e Donne è particolarmente sfuggente. Daniele ha replicato invece che non c’è empatia e successivamente ha restituito la nomination a Alberto. Pamela Prati ha nominato Nikita Pelizon perché desiderosa di parlare di nuovo con lei, George vota Patrizia con la solita motivazione che si parlano poco, la Rossetti conferma che è una questione d’età e anche lei ha ricambiato la nomination nei confronti di George. Edoardo Donnamaria ha invece scelto Patrizia perché sa che lei non la prende a male, mentre Wilma decide di nominare George perché troppo lontani ma l’ex di Il Collegio ha ammesso di non aspettarsi questa nomination.

Attilio Romita ha votato Wilma per evitare di litigare con gli altri a causa della nomination, infine ha chiuso le palesi Nikita che ha scelto Attilio perché non hanno molto legato in tutto questo tempo trascorso in Casa. Ieri sera al Grande Fratello Vip del 4 novembre è stato poi il turno delle nomination segrete con gli immuni che hanno fatto le loro scelte. Antonino sorprende tutti e non sceglie Edoardo Donnamaria perché vuole troppo bene a Antonella e decide così di nominare Nikita perché non le piace. La Fiordelisi vota ancora una volta George perché non si espone, motivazione ormai scontata. Il Gf Vip ieri sera 3 novembre con l’ingresso in studio di Carolina Marconi e quello in Casa della nuova concorrente Oriana Marzoli si è preso una piccola pausa prima di continuare con chi è stato nominato. Alessandro Tulli ha fatto una sorpresa alla sua fidanzata che è scoppiata in lacrime, nel frattempo la bombastica venezuelana esperta di reality si faceva già notare da Edoardo Tavassi e Luciano Punzo. Si continua con le nomination e Luca Salatino nomina Attilio Romita per incompatibilità, anche Charlie indica per il televoto il giornalista perché lo vede giù. Giale chiude il giro di chi nominare togliendosi un bel sassolino dalla scarpa: fa il nome di Nikita perché preoccupata per la sua storia d’amore con il ristoratore Valerio Tremiterra che tra l’altro conosce . Così sono stati nominati ieri sera al Gf Vip 3 novembre: George, Nikita e Attilio.