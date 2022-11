GF Vip Wilma Goich dopo puntata fa nuova rivelazione su Edoardo Vianello

E’ successo ieri sera dopo la puntata del GF Vip del 3 novembre: Wilma Goich ha parlato di nuovo di Edoardo Vianello

Il racconto straziante di Wilma Goich riguardo l’ex marito Edoardo Vianello non presente alla morte della figlia è continuato anche dopo la puntata. A raccogliere nuove rivelazioni sulla questione e a rincuorare la cantante che è apparsa comunque molto forte nonostante una serata per lei complessa, dovendo ritornare sulla sua storia di dolore e sofferenza, è stato Daniele Dal Moro. Il ragazzo ha espresso all’artista tutto il suo sostegno, eppur non sentendosi in grado di poter mettere bocca sul comportamento di Edoardo Vianello in un momento così brutto nella sua vita, si è chiesto come mai il padre non era presente quando è morta la figlia. Wilma Goich dopo la puntata del GF Vip, come spesso le accade perché dimentica di avere microfoni e telecamere che la registrano e riprendono 24 ore su 24, si è lasciata andare a nuove rivelazioni. Prima di tutto la cantante ha detto che si è tenuta facendo palesemente intendere che ci sarebbe molto altro da raccontare sulla vicenda e sul comportamento di Edoardo Vianello, poi ha detto che è certa che nella prossima puntata ci sarà Frida, l’attuale moglie di Edoardo Vianello che entrerà per creare dinamica.

Wilma Goich ha aggiunto che se dovesse permettersi di negare quello che è accaduto non reagirà di certo bene perché lei ha detto la verità. La cantante ha anche rivelato ieri sera che prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip Edoardo Vianello si è raccomandato che non parlasse male di lui. Wilma Goich si sente di aver mantenuto la promessa perché non ha parlato male dell’ex marito, ha solo raccontato la verità. La gieffina ha continuato a raccontarsi non solo a Daniele Dal Moro ma anche con la nuova concorrente Micol Incorvaia e poi con il resto del gruppo. Per chi non avesse seguito la puntata, Wilma Goich ha raccontato le ultime ore di vita della figlia Susanna e il comportamento avuto dall’ex marito e padre della ragazza Edoardo Vianello. A causa del Covid e per la paura del contagio infatti, il cantautore non è mai andato in clinica a supportare lei e fare visita alla figlia. Inoltre al momento della scomparsa di Susanna Vianello, Wilma Goich è stata costretta a chiamare l’ex marito, assente anche in quel momento, per comunicargli la morte della figlia. Anche in quel caso, Edoardo Vianello, sempre secondo il racconto della ex moglie, non si è fatto vedere in clinica. Questo atteggiamento resta incomprensibile per la gieffina che ancora oggi si domanda perché sia accaduto ciò anche se poi con Daniele Dal Moro in fondo una risposta ormai sarebbe del tutto inutile e non le servirebbe a lenire il dolore.