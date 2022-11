Luisella Costamagna marito chi è Dario Buzzolan padre di suo figlio

Dario Buzzolan 56 anni è il compagno di Luisella Costamagna e padre del loro figlio Davide. È scrittore di successo e figlio di un grande giornalista

Si chiama Dario Buzzolan il compagno, non il marito di Luisella Costamagna, famosa giornalista e concorrente dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle. Dario è nato il 12 ottobre 1966 a Torino e ha, quindi, 56 anni. Conclude i suoi studi laureandosi in filosofia teoretica nella sua città e intraprende sin da subito l’attività di scrittore, esordendo col saggio edito da Lindau dedicato a un gigante del cinema horror come George A. Romero e al suo capolavoro La notte dei morti viventi. Il suo romanzo Dall’altra parte degli occhi, edito da Mursia nel 1998, gli vale la vittoria del Premio Calvino e a quel grande successo fanno seguito anche molti altri romanzi come Non dimenticarti di respirare, Se trovo il coraggio, Malapianta e I nostri occhi sporchi di terra, finalista al prestigioso premio Strega nel 2009.

Al fianco dell’attività di scrittore, Dario Buzzolan si occupa anche di redigere testi teatrali ed è un grande appassionato di cinema. Il compagno di Luisella Costamagna ha scritto, a riguardo, diversi saggi, oltre al già citato su Romero, e ha collaborato con molti periodici e quotidiani come critico cinematografico. L’esperienza del marito di Luisella Costamagna lo ha portato anche in televisione, sia come autore di molti programmi che come conduttore, nel 2007, di Anni luce su La7. Dario è figlio del mitico Ugo Buzzolan, uno dei giornalisti più importanti della storia italiana, considerato l’inventore della critica televisiva nel nostro paese. È anche, come detto, la dolce metà dell’ex conduttrice di Agorà. Luisella Costamagna e il suo compagno Dario Buzzolan si sono conosciuti a scuola, al liceo.

Come dichiarato dalla giornalista 53enne ad avvicinarli, a rendere più solido un sentimento nato alla loro giovane età, è stato un momento triste della loro vita privata, un lutto: il padre della concorrente di Ballando con le stelle e quello dello scrittore sono morti a due mesi di distanza. La Costamagna oggi con il suo compagno sta insieme da 33 anni e dal loro amore è nato un figlio Davide. Due curiosità sulla coppia. La prima è che il pubblico crede che Dario Buzzolan sia il marito della Costamagna, anche se non sono sposati. La seconda è che lo scrittore definisce la sua Luisella simpaticamente una testa calda.

Luisella Costamagna chi è

Volto dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle, Luisella Costamagna è una famosissima giornalista, con alle spalle una lunga e proficua carriera. Nata il 16 dicembre del 1968 a Torino, stessa città del suo compagno, Luisella ha 53 anni, poco più di due anni in meno di Dario. Della sua vita privata sappiamo molto poco, oltre al legame sentimentale col collega Dario Buzzolan e alla sua nascita di suo figlio ci sono poche informazioni disponibili, ma sappiamo che da piccola ha studiato danza classica, anche se poi ha orientato la sua vita verso il mondo del giornalismo. In tal senso, l’aspirante ballerina di Rai 1 si è laureata in filosofia e nel 1995 si è iscritta all’albo dei pubblicisti, lavorando in una tv locale.

La svolta arriva nel 1996, quando incontra Michele Santoro con cui inizia una proficua collaborazione. Luisella arriva così a collaborare in diversi programmi di successo, da Anno Zero e Servizio Pubblico con Santoro, fino all’approdo a Sky Italia, dove diventa il volto simbolo di Agon Channel. Negli ultimi anni è diventata il volto simbolo di Agorà su Rai 3. Oltre all’esperienza televisiva, Luisella è anche editorialista per il Fatto Quotidiano. Da ottobre 2022, la giornalista è una delle protagoniste dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle, dove partecipa in coppia col ballerino Pasquale La Rocca.