Roly Maden moglie chi è Elena Forini: madre dei suoi figli

Roly Maden di Ballando con le Stelle è sposato da 22 anni con Elena Forini: la coppia ha quattro figli innamorati della danza

Quando Roly Maden, 51 anni, è apparso con il suo savoir affaire cubano accanto a Paola Barale, il pubblico di Ballando con le Stelle si è subito chiesto chi è la moglie del ballerino e quanti figli ha. Una curiosità non da poco perché sulla vita privata dei maestri dello show del sabato sera di Raiuno c’è sempre un alone di mistero. A svelare l’identità della dolce metà di Roly Maden è stata L’Arena, il quotidiano è stato il primo a presentare Elena Forini al grande pubblico. Spulciando sul profilo Facebook della moglie di Roly Maden, scopriamo che è nata a Verona ma non conosciamo la data di nascita esatta, avrà probabilmente una quarantina d’anni. Elena Forini ha studiato all’Istituto Tecnico Commerciale Luigi Einaudi iniziando a lavorare in un settore completamente diverso rispetto alla danza. Con Roly Maden è stato un vero e proprio colpo di fulmine, l’attuale moglie del ballerino di Ballando con le Stelle che gareggia con Paola Barale ha raccontato che si sono conosciuti ad un corso di danza.

La veronese sapeva però già che il suo futuro marito Roly Maden teneva dei corsi di salsa e per questo si è iscritta. E’ bastato uno sguardo e i due hanno iniziato a frequentarsi dando vita ad una meravigliosa storia d’amore che dura da ben oltre 22 anni. Roly Maden e sua moglie si sono sposati a Verona il 20 aprile 2000 e oggi hanno quattro figli. Una prima curiosità sulla coppia: Elena Forini oggi di lavoro è responsabile formazione professionale della Roly Maden Style, cura in prima persona la gestione legata agli eventi di suo marito ed è con orgoglio referente di danze caraibiche presso il CSAIn Lazio. Professione di successo grazie alla passione della danza che le ha trasmesso suo marito.

Roly Maden figli

Roly Maden con sua moglie Elena Forini ha quattro figli: Ronny che ha 30 anni, Diego che ha 25 anni, Mattias 2o anni e infine il più piccolino del quartetto Andrea che oggi è maggiorenne. Con orgoglio al Corriere del Veneto, il ballerino di Ballando con le Stelle in coppia con Paola Barale ha detto di essere nonno. Il suo primogenito di nome Ronny ha due figlie, due nipotine che nonno Roly adora. Star di TikTok è il più piccolo dei suoi figli, Andrea, alcune sue coreografie sulla piattaforma social sono arrivate a superare i 2 milioni di visualizzazioni e ha 77 mila followers. Mattias fa il ballerino e tiene corsi di timba cubana presso la Sosa Academy Dance School. Oltre a essere danzatore come suo padre, è un affermato modello e una delle sue grandi passioni è l’equitazione. Sul suo profilo Instagram condivide infatti scatti delle sue gare. Ronny, il primogenito, è il più attivo dei quattro figli di Roly Maden come coreografo. Presente anche spesso sugli spalti di Ballando con le Stelle per sostenere suo padre, è un docente di salsa cubana. Sposato con Erika Malatini, è lui che ha reso nonno il ballerino e sua moglie Elena Forini. Una delle sue bimbe, il 15 settembre, ha raggiunto uno dei suoi primi importanti traguardi di vita: il primo giorno di prima elementare. La seconda bimba invece ha da poco festeggiato due anni di età. Non si hanno notizie invece di Diego, probabilmente il meno social dei figli di Roly Maden.