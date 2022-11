Scandalo Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli smaschera Cassini

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle del 5 novembre Selvaggia Lucarelli vuota il sacco su una telefonata di Dario Cassini che le chiedeva di fingere

Quello che è successo ieri sera a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini supera il concetto di polemiche e litigi. Non è una questione di voti o di zero che comunque il concorrente in coppia con Lucrezia Lando ha ricevuto da Mariotto ma va ben oltre la competizione. Un retroscena da scandalo per un programma televisivo che da oltre 10 anni entra nel sabato sera degli italiani. Nel corso della puntata del 5 novembre dopo una salsa non giudicata dalla giuria degna nemmeno della sufficienza quando è arrivato il momento del voto di Selvaggia Lucarelli, la giornalista ha fatto una rivelazione che pesa sulla gara. Per meglio comprendere il contenuto della telefonata privata che c’è stata tra Dario Cassini e l’ex moglie di Laerte Pappalardo bisogna citare la clip che ha preceduto l’esibizione del comico. Nel dettaglio Cassini ha detto che Selvaggia Lucarelli gli dà voti più bassi rispetto a quelli che merita per agevolare il suo fidanzato e concorrente Lorenzo Biagiarelli. Non solo ha anche ironizzato dicendo che poi lo chef si ritrova a casa con lei che secondo lui continua a giudicarlo con le palette. Una battuta sulla vita privata della giornalista e del volto di E’ sempre mezzogiorno.

Così quando è arrivato il turno di Selvaggia Lucarelli, visibilmente infastidita, la giurata prima di rivelare il tentativo di “aiutino” da parte di Dario Cassini, gli ha chiesto se il comico credesse davvero a quello che ha detto nella clip. Il ballerino di Lucrezia Lando ha ammesso di pensare in parte quello che ha detto utilizzando la similitudine che se suo figlio gareggiasse ad una competizione di calcetto, lui di certo non farebbe l’arbitro. Così Selvaggia Lucarelli si è sentita in dovere di dire ciò che era successo qualche ora prima della diretta di Ballando con le Stelle di ieri sera 5 novembre. Alle 18.30 circa ha ricevuto una telefonata di Dario Cassini che le chiedeva di illuminare il suo personaggio per visibilità, gli chiedeva di farsi dare un 3, le ha suggerito come doveva rispondere alle sue provocazioni e infine ha ammesso che tutto ciò che avrebbe detto su di lei era finzione televisiva. Delle accuse pesantissime quelle della quinta puntata di Ballando con le Stelle fatte da Selvaggia Lucarelli su Dario Cassini.

Il comico, accanto a una basita Lucrezia Lando, ha negato in parte quanto detto dalla giurata dicendo che è vero che l’ha telefonata perché sono amici di vecchia data come con Fabio Canino ma che era una telefonata simpatica dove semplicemente voleva fare intendere alla giornalista che i litigi e le polemiche che scaturivano dopo le sue esibizioni dovevano rimanere all’interno del programma perché televisive e non intaccare la loro vita privata e la loro amicizia. Dario Cassini ha comunque chiesto scusa e ha affermato che se questa telefonata fosse stata interpretata come un errore o un tentativo di corruzione sarebbe stato pronto a fare un passo indietro e lasciare la trasmissione. Milly Carlucci ha spento le polemiche senza commentare e ha spedito il concorrente nella Sala delle stelle senza scendere nel dettaglio e fare riferimento a quanto accaduto. Dario Cassini ha però rilasciato delle dichiarazioni al termine dell’esibizione nel backstage del teatro. La clip è stata pubblicata sui social di Ballando con le Stelle e il comico, molto deluso, ha detto che si trattava di cose private che non dovevano essere rese pubbliche.