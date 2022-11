Anticipazioni Amici 6 novembre 2022: Gianmarco disperato

Anticipazioni Amici cosa accade nella puntata del 6 novembre tra ospiti importanti e legami amorosi che nascono

Amici torna domenica 6 novembre con l’ottava puntata del suo appuntamento giornaliero. Come di consueto, l’episodio giornaliero del talent show di Maria De Filippi va in onda alle ore 14, su Canale 5. Ospiti di riguardo anche per questo ottavo episodio di Amici 22, con in studio tre grandissimi protagonisti della musica italiana, con ruoli diversi. C’è Marco Mengoni, reduce dall’uscita dell’album Materia (Pelle), il secondo capitolo della trilogia di dischi aperta con Materia (Terra) e che si concluderà probabilmente l’anno prossimo., il quale si esibisce nel brano Tutti i miei ricordi. Poi spazio a Cristiano Malgioglio, protagonista in queste settimane su Rai 1 come giudice di Tale e quale show e chiamato in questa puntata a giudicare la gara delle cover, e al maestro Beppe Vessicchio, anche lui chiamato a giudicare una gara di canto. Infine, come giudice dei ballerini interviene Froz, il cui vero nome è Roman Gorskiy, ed è un famoso ballerino di origini russe, naturalizzato italiano, vincitore di diversi trofei e specializzato nella breakdance. Questi super ospiti, dunque, arricchiscono una puntata come sempre ricca di emozioni e di sfide: scopriamo cosa succede, con SPOILER, nell’ottavo appuntamento del daytime di Amici domenica 6 novembre

Anticipazioni Amici 6 novembre: cosa succede nell’ottava puntata

Iniziamo dalle sfide. Cristiano Malgioglio, come detto, si trova a giudicare la gara delle cover e rimane molto soddisfatto dalle esibizioni dei cantanti, assegnando ben tre dieci e in generale dando voti molto alti. I tre alunni che hanno ricevuto il massimo dei voti sono Federica, Tommy Dali e Cricca, che hanno cantato, rispettivamente, Hypnotized, Reckoning Song e Rolling in the deep. Ultimo posto per Niveo e Ascanio, che hanno comunque ricevuto un 7+, con rispettivamente In un giorno qualunque e Makumba-

Beppe Vessicchio ha invece dovuto giudicare la gara tra Tommy Dali, Niveo e Aaron, che si sono battuti interpretando la celebre Imagine di John Lennon. Durante l’esibizione Arisa si è commossa molto, ma ha declinato l’invito di Maria a cantare anche lei il brano. A vincere la sfida è Tommy Dali, mentre Arisa dopo la sfida assegna un compito ad Aaron, superato brillantemente cantando It’s me.

Dopo i cantanti, spazio ai ballerini, con Froz che ha riservato l’ultimo posto nella gara di ballo a Gianmarco, criticato duramente dall’italo-russo ed evidentemente abbattuto dal giudizio, tanto da finire in lacrime. La gara è stata vinta invece da Maddalena e Megan, premiate entrambe con un bell’8,5. Un altro ballerino finito nel mirino delle critiche è Ramon, rimproverato dalla sua maestra, Alessandra Celentano, perché colpevole di ricercare troppe attenzioni. A far arrabbiare la prof è stata la richiesta dell’allievo di mettersi al centro dello studio per eseguire il compito di hip hop affidatogli da Emanuel Lo. Una scelta che ha dato molto fastidio alla Celentano. Per il resto, una novità di questa ottava puntata è il ritorno delle esibizioni dei ballerini professionisti, un arricchimento importante e molto gradito dagli spettatori.

Infine, spazio anche ai momenti di gossip e d’interazione tra gli allievi. Nelle scorse puntate abbiamo visto la nascita del legame tra Rita e Niveo e ora vediamo avvicinarsi molto anche Mattia e Maddalena e Gianmarco e Megan. Tra i momenti significativi della puntata ci sono un ballo molto divertente tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio e il ritorno dei palloncini.