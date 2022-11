Deva Cassel chi è la figlia di Monica Bellucci: da Instagram ai film

Deva Cassel, 18 anni, è la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel: modella in passerella e su Instagram ora debutta al cinema

Deva Cassel oggi maggiorenne, modella e attrice ha addosso gli occhi del mondo intero. Una delle storie d’amore più famose del mondo del cinema è stata sicuramente quella tra Monica Bellucci e Vincent Cassel. Insieme dalla fine degli anni ‘90, i due si sono poi separati nel 2013, mettendo la parola fine a un amore fortissimo, da cui sono nati anche due figli. La prima è Deva, venuta al mondo nel 2004, poi c’è Leonie, nata sei anni dopo. Proprio Deva sta seguendo le orme dei genitori e sta diventando anche lei molto famosa, cimentandosi prima come modella e ora pronta a esordire come attrice.

Nata a Roma il 12 settembre 2004, Deva Cassel ha 18 anni, compiuti da poco, e già si sta affermando come modella, con moltissime richieste da parte di famosissimi brand. La figlia di Monica Bellucci ha già posato per Dolce & Gabbana e per Harper’s Bazaar, inoltre è apparsa sulla copertina di Vogue Italia. Un’ascesa vertiginosa nel mondo della moda, d’altronde buon sangue non mente e Deva già sta mettendo in mostra tutto il suo straordinario fascino, un tratto genetico ereditato sicuramente dai genitori, entrambi ammiratissimi modelli di bellezza. Sul suo profilo Instagram, infatti, possiamo vedere molti scatti legati all’attività di modella della giovanissima ragazza.

Per Deva Cassel all’orizzonte c’è anche l’avventura al cinema, altra dote sicuramente lasciatale in eredità dai genitori, due divi del grande schermo. La figlia di Monica Bellucci sarà infatti protagonista di La bella estate, la trasposizione cinematografica del famosissimo romanzo di Cesare Pavese, che sarà diretto dalla regista Laura Luchetti. Qui Deva vestirà i panni di Amelia, una giovanissima modella molto disinvolta e sicura dei propri mezzi, la quale introdurrà una sua amica più renitente nel mondo dell’arte, dove quest’ultima troverà il suo amore. Tanta curiosità per vedere Deva Cassel al cinema, anche perché sarà come fare un tuffo indietro nel tempo e rivedere una giovanissima Monica Bellucci.

Deva Cassel fidanzato

La figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci è fidanzata con Luca Salandra, anche lui giovanissimo modello della stessa età di Deva, quindi 18 anni. Nato in Francia, Luca ha origini italiane e i due si sono conosciuti proprio tra le passerelle, suggellando, quindi, il loro amore proprio grazie alla passione per la moda. Su Instagram possiamo vedere molti scatti della giovane coppia, che quest’anno ha trascorso le vacanze insieme. A quanto si dice, Luca avrebbe anche ricevuto l’importantissima benedizione di Monica Bellucci. I due dovrebbero stare insieme dal 2020, anno a cui risale il primo scatto sui social. Da quel momento si sono sempre mostrati affiatati e soprattutto negli ultimi tempi si fanno vedere molto insieme, tra vacanze ed eventi di moda, un mondo di cui i due sono dei veri e propri astri nascenti.

Deva Cassel sviene: il racconto

Uno dei momenti purtroppo più noti nella breve, ma già brillante, carriera della figlia di Monica Bellucci risale a quest’estate, quando Deva si trovata a Siracusa per una sfilata di Alta Moda di Dolce & Gabbana nella splendida cornice di Piazza Duomo. A un certo, subito dopo aver sfoggiato il suo look mozzafiato, la diciottenne ha accusato un malore, perdendo i sensi e causando un bel po’ di parapiglia. Solo un brutto spavento, però, perché la ragazza si è ripresa subito e, secondo quanto riportato dai media esteri, lo svenimento è stato ricollegato a un calo di pressione dovuto al caldo che, nell’estate siciliana, si fa sempre sentire in maniera particolare. Subito dopo il mancamento, la figlia di Vincent Cassel è stata riportata nel backstage dallo staff della sfilata.

La modella italo-francese si è ripresa in tempi record ed è andata a finire senza problemi. Tutto è bene quel che finisce bene, insomma, si è trattato solo di un incidente che per fortuna è rimasto circoscritto a quell’occasione. La vicenda ha all’epoca acceso i riflettori, a prescindere se sia stato o meno il caso di Deva Cassel, sui rigidi protocolli del mondo della moda e sull’estrema magrezza che si richiede alle modelle per sfilare in passerella. Non è la prima volta infatti che si registrano episodi di questo genere. La notizia dello svenimento della figlia di Monica Bellucci fece il giro del mondo per la celebrità dell’indossatrice e attrice.