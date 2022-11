Gessica Notaro fidanzato chi è Filippo Bologni: la proposta di matrimonio

Filippo Bologni, 26 anni, è il fidanzato di Jessica Notaro: la proposta di matrimonio prima della gara ha fatto il giro del web

Il web è letteralmente impazzito per la proposta di matrimonio che Filippo Bologni ha avanzato a Gessica Notaro, prima di un’importante gara di salto ostacoli. L’atleta italiano, tra i migliori nella sua specialità, si è inginocchiato davanti alla sua fidanzata poco prima del via al Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, e ha chiesto a Gessica di sposarlo. Visibilmente emozionata la ragazza, che ha risposto immediatamente sì, suggellando questo bellissimo momento.

Filippo Marco Bologni è originario dell’Emilia-Romagna, classe 1994 ha quindi 28 anni. Sin da piccolo si appassiona al mondo dell’equitazione, iniziando a correre già a 8 anni e partecipando, all’età di appena 12 anni, al suo primo Campionato Europeo. Preso si afferma come una delle più luminose promesse del salto ostacoli e nella sua lunga carriera vanta moltissime vittorie: 6 Campionati mondiali di salto a ostacoli, 17 Coppe delle Nazioni giovanili, 2 Campionati italiani Assoluti Pony e 3 Campionati italiani Young Riders. Il giovane ha inoltre preso parte quattro volte al CSIO di Piazza di Siena e alla Longines FEI World Cup, tutti appuntamenti fondamentali del mondo del salto ostacoli.

Oltre all’attività sportiva, Filippo è un carabiniere e la passione per i cavalli viene da suo padre Arnaldo, che ha partecipato per ben due volte alle Olimpiadi e ha vinto il Concorso ippico internazionale Piazza di Siena nel 1994. Sul suo profilo Instagram, seguito da più di 100.000 persone, Filippo condivide moltissimi momenti della sua attività sportiva.

Gessica Notaro e Filippo Bologni la storia d’amore

Tra i momenti più importanti della sua vita, oltre a quelli sportivi, c’è sicuramente quello in cui ha conosciuto Gessica Notaro, la donna che sta per diventare sua moglie. Filippo e la sua dolce metà si sono conosciuti nel 2019, proprio in occasione di una manifestazione ippica a Verona. Lui era in gara, lei era testimonial dell’evento e così si sono incontrati, iniziando a frequentarsi e innamorandosi. Anche Gessica ha una grande passione per l’equitazione, da piccola ha cavalcato e ancora oggi si cimenta nel salto ad ostacoli. I due, quindi, hanno coltivato il loro rapporto tra all’insegna dell’amore per i cavalli e così sono arrivati alla proposta di fidanzamento.

Si tratta di un bel percorso di rinascita per Gessica, che nel 2017 era stata attaccata con l’acido dall’ex fidanzato, rimanendo gravemente ferita all’occhio. Nonostante la terribile esperienza, la ragazza ha saputo rimettersi in gioco e ha ritrovato l’amore, stavolta però quello vero, con Filippo Bologni. La loro storia, nata all’insegna dell’amore per i cavalli, sta per evolversi verso il grande passato: dopo essersi conosciuti prima di una gara, il ragazzo le ha fatto la proposta ancora una volta prima di una gara. Un bellissimo parallelismo per una grande storia d’amore.