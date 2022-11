Monica Bellucci chi è il fidanzato (ex) dopo Vincent Cassel

Nicolas Lefebvre, 40 anni, risulta dai media francesi l’ultimo fidanzato di Monica Bellucci che infiamma il paragone con Vincent Cassel

Sarebbe Nicolas Lefebvre 40 anni, stando a quanto raccontano i media francesi, l’ultimo fidanzato di Monica Bellucci, vera e propria icona del cinema italiano, legata per anni a un altro francese, il grande attore Vincent Cassel. I due sono stati insieme per 17 anni e la loro storia d’amore è giunta a termine nel 2013, suggellata anche dalla nascita di due figli: Deva nel 2004 e Leonie nel 2010. Da quel momento in poi la superstar italiana ha mantenuto il riserbo sulla sua vita sentimentale, ma stando a quanto raccontano in Francia sarebbe stata fidanzata fino a poco fa con Nicolas Lefebvre, un uomo molto affascinante e ovviamente subito paragonato a Cassel per via della nazionalità francese.

Nicolas è nato il 22 giugno 1982 a Boulogne-Billancourt, comune francese che si trova nella regione dell’Ile-de-France, a poca distanza, quindi, dalla Capitale Parigi, Lefebvre ha ben 18 anni in meno della Bellucci e sarebbe un appassionato d’arte. Da sempre infatti l’ex fidanzato di Monica Bellucci ha coltivato il proprio interesse per l’arte, avvicinandosi sin da ragazzo al settore. Dopo aver studiato Storia dell’Arte all’IESA e poi all’Ecole du Louvre, Nicolas ha cominciato a lavorare come gallerista, iniziando intanto a collezionare oggetti d’arte che riusciva a reperire in giro per il mondo e riuscendo così ad aprire la propria galleria d’arte a Parigi. Sul suo profilo Instagram possiamo ammirare molte opere d’arte della sua collezione. Inoltre, durante la sua carriera Lefebvre ha anche lavorato come modello.

Il suo nome è stato da tempo legato a quello di Monica Bellucci dai media francesi. I due sarebbero stati avvistati insieme già nel 2018 e dopo un po’ di tempo si sono presentati insieme a una sfilata di moda. A parte qualche rara apparizione pubblica, i due mantengono alto il riserbo intorno alla loro storia, tanto che si è spesso parlato di un possibile addio e ora, stando alle notizie che arrivano da oltralpe, i due dovrebbero essersi lasciati. Anche Nicolas, come Monica, ha avuto figli da una precedente relazione: il gallerista ha una figlia che dovrebbe avere 8 anni.

Monica Bellucci ex marito Vincent Cassel oggi

Come detto, il nome di Monica Bellucci è stato spesso associato a quello di Vincent Cassel, famosissimo attore francese, protagonista di film famosissimi come Jason Bourne, La bella e la bestia, Il cigno nero e A dangerous method. I due si sono separati nel 2013 e Vincent Cassel si è risposato qualche anno fa con la giovanissima modella Tina Kunakey, con cui l’attore si è fidanzato due anni dopo più o meno essersi separato con la Bellucci.

Oggi l’attore francese ha 55 anni e vive al fianco della moglie, con cui si fa vedere spesso in giro per sfilate ed eventi molto prestigiosi. I due si mostrano molto affiatati e i 31 anni di differenza che intercorrono tra loro sicuramente non incidono sulla loro felicità. Nel 2019 è arrivata anche la loro prima figlia, Amazonia, la terza dell’attore dopo le due avute con Monica Bellucci. Sul lato lavorativo, gli ultimi film di Vincent Cassel risalgono al 2020 e sono stati Underwater di William Eubank e La felicità degli altri di Daniel Cohen. In televisione è invece stato protagonista di 7 episodi della famosa serie di HBO Westworld. In attesa di tornare protagonista sul grande e piccolo schermo, l’ex marito di Monica Bellucci si gode il suo matrimonio e la sua piccola bambina.