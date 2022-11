Alberto De Pisis storia: la malattia e i litigi con la famiglia

Alberto De Pisis del Gf Vip 7 ha una dura storia alle spalle: un tumore e le difficoltà con la famiglia

Un momento molto toccante nella puntata del GF Vip del 7 novembre: è la storia di tumore e rinascita di Alberto De Pisis. Il 30enne ex di Taylor Mega ha infatti raccontato nei dettagli anche nelle scorse ai coinquilini il suo percorso di vita soffermandosi non solo sulla malattia ma anche il rapporto con la sua famiglia. La prima volta in cui Alberto De Pisis si è iniziato ad aprire sulla sua sfera privata è stato con Carolina Marconi che ben poteva comprendere le sue sofferenze e il suo stato d’animo di quegli anni. Aveva 25 anni il concorrente del GF Vip quando gli è stato diagnosticato un tumore, non sappiamo dove. In un primo momento ha sentito di non riuscire ad affrontare appieno ciò che gli stava succedendo, non era di certo facile data la giovane età avere la piena coscienza della situazione o meglio somatizzare la malattia e quindi fare finta di nulla era un modo per affrontarla con coraggio e determinazione.

Nove mesi di chemioterapia ha dovuto affrontare Alberto De Pisis per distruggere quel mostro che non gli ha impedito di rinascere guerriero, come detto da Carolina Marconi, e più forte di prima. Il gieffino si è lasciato andare anche ad un emozionante dettaglio su quello che è stato il post chemio ovvero che i capelli dopo il tumore gli sono cresciuti più sani e forti di prima. Durante la malattia davvero in pochi erano a conoscenza della sua storia, solo i suoi parenti più stretti e pochissimi amici. Una scelta di solitudine che in quel momento lo rendeva più forte perché così era in grado di non sentirsi compatito. Alberto del GF Vip ha anche raccontato del difficile rapporto che ha avuto con i suoi genitori nella fase di dolore quando suo padre e sua madre hanno divorziato. De Pisis ha di fatto sottolineato come in un rapporto di coppia, proprio per evitare che si ripeta la sua storia, tenda a non commettere gli stessi errori che hanno fatto i suoi genitori. Una sofferenza lancinante ha vissuto il concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini che si è tradotto però anche in un modo per migliorarsi. Alberto del GF Vip ha anche confessato il difficile rapporto che ha con sua madre, una donna che ama e rispetta profondamente ma con cui ha avuto anche qualche momento di tensione. Si riferisce al fatto che nelle loro diversità hanno un carattere simile che li sposta spesso a scontrarsi. Tra l’altro De Pisis ha detto che sua madre Manuela Donda ha smesso modi di vedere differenti dai suoi infatti quando litigano non vede l’ora di risentire la voce della donna al telefono che lo riempie sempre di gioia per l’amore che prova per lei. Ha parlato anche della difficoltà dell’accettare la nuova vita sentimentale dei suoi genitori.

Alberto De Pisis chi è

Alberto De Pisis, 32 anni di età, è nato a Milano nel giugno del 1990 sotto il segno dei Gemelli. Fin da piccolo ha sempre dimostrato una grande creatività e una discreta eleganza che lo ha portato in futuro a specializzarsi nel settore della comunicazione, il suo lavoro. Tra le sue passioni ci sono la moda e la cura della persona. Inoltre Alfonso Signorini ha rivelato che ama fare shopping nel Quadrilatero della moda tra via Montenapoleone e Corso Venezia. Della sua infanzia Alberto del GF Vip ha raccontato di aver vissuto un momento difficile quando i suoi genitori si sono lasciati. Una piccola curiosità su di lui: gli utenti credono che sia parente del grande pittore Filippo De Pisis ma non ci sono notizie a riguardo. Se sulla sua biografia non ci sono altri dettagli, il gossip invece ha scritto su di lui e sulla sua vita privata delle pagine importanti.

Il nome di Alberto De Pisis e quello di Taylor Mega sono associati per la loro breve ma intensa relazione durata due mesi in cui hanno avuto rapporti fisici. La bionda influencer è stata la prima donna della vita del concorrente del GF Vip e si è dichiarato comunque omosessuale anche se ha avuto storie l’altro genere come specificato anche ad Oriana Marzoli che gli ha fatto una domanda specifica a riguardo. Non solo, il nome di Alberto De Pisis è stato anche associato all’Iconize gate. Qualche anno fa in una trasmissione di Barbara D’Urso, Soleil Sorge rivelò che Marco Ferrero, in arte Iconize, aveva finto un’aggressione omofobia colpendosi il volto con un surgelato con l’obiettivo di apparire in televisione. Alberto del GF Vip in quell’occasione, essendo anche del giro di amici di Tommaso Zorzi, confermò la fake news.