Antonella Fiordelisi ex fidanzati: gli amori fino a Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi 24 anni è famosa al gossip anche per i suoi ex fidanzati: le storie d’amore della concorrente del Gf Vip

Tra i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip c’è Antonella Fiordelisi, una delle grandi protagoniste all’interno della Casa. La schermitrice si è infatti legata in questa avventura a Edoardo Donnamaria, dando inizio a una storia che di settimana in settimana vive i suoi alti e i suoi bassi. Tra i due ci sono spesso accesi confronti, che portano poi a chiarimenti e distensioni, ma le liti possono sempre essere dietro l’angolo. La relazione tra i due, comunque procede, anche se ora è chiamata alla prova Micol Incorvaia, ex di Edoardo che ha fatto il suo ingresso nella casa. In attesa, comunque, di scoprire come si evolverà la vicenda, andiamo a scoprire chi sono tutti gli ex fidanzati della gieffina.

Antonella ha 24 anni e ha già una lunga carriera nel mondo della tv che ha acceso gioco forza anche i riflettori del gossip sulla sua vita privata. La sua relazione più famosa è stata probabilmente con Francesco Chiofalo, il celebre Lenticchio di Temptation Island, che abbiamo visto di recente anche ne La pupa e il secchione. Proprio in occasione dell’avventura di Chiofalo a Temptation Island, con la fidanzata di allora Selvaggia Roma, i due si sono conosciuti e hanno poi approfondito la loro conoscenza fuori. Antonella era una tentatrice del programma e si è avvicinata a Francesco, così tra i due è scoppiato l’amore, ma la loro storia è giunta a termine nel 2021, non senza polemiche. La vippona ha infatti accusato l’ex fidanzato di averlo tradito con Aurora Ciorbi, dopo le scuse di Chiofalo e un breve ritorno di fiamma, i due si sono lasciati definitivamente, senza risparmiarsi frecciatine e attacchi via social. Anche di recente, mentre la ragazza è impegnata al GF Vip, Francesco è tornato sulla storia con Antonella, rivelando che tra loro non è finita per il tradimento, ma per altre problematiche. I due non si sono mai completamente chiariti e ancora oggi continuano a beccarsi.

Dopo la fine della storia con Chiofalo, Antonella pare abbia avuto un flirt con Carlos Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, poi è stata fidanzata con Gianluca Benincasa, mental coach (stando al suo profilo Instagram) di circa 30 anni, con cui la gieffina avrebbe rotto prima dell’ingresso al Gf. I due hanno sempre tenuto la loro relazione lontana dai riflettori rispetto a quella con Chiofalo, tanto che molti prima dell’avvicinamento tra Antonella ed Edoardo pensavano che i due stessero ancora insieme. In realtà non è così, la loro storia è terminata e ora nel cuore di Antonella c’è Edoardo.

Antonella Fiordelisi e i calciatori che le scrivono

Antonella Fiordelisi è stata spesso al centro dei riflettori per i presunti messaggi ricevuti dai calciatori. L’ultimo caso, eclatante, è quello che riguarda Francesco Totti, che secondo la showgirl le avrebbe scritto “ciao” su Instagram, un gossip che rischia di finire anche in tribunale, con l’avvocato della gieffina che ha risposto a un messaggio di Alex Nuccetelli, amico di lunga data dell’ex capitano della Roma, che ha affermato che Totti non ha mai scritto ad Antonella. L’avvocato ha minacciato di denunciarlo per diffamazione e ora quello che sembrava un semplice gossip rischia di diventare un caso più grande.

La vicenda più famosa in questo genere riguarda però Gonzalo Higuain, con la gieffina che ha raccontato che l’ex calciatore del Napoli e della Juventus le ha chiesto delle foto tramite delle chat. La vicenda ha fatto molto scalpore, ma la vippona ha sostenuto di non essere mai stata con l’ex calciatore. Infine, si è parlato di un possibile flirt con Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma anche lui spesso al centro del gossip, ma anche in questo caso non è arrivata mai nessuna conferma.