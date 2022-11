Tutto per mio figlio cast: tutti gli attori

Tutto per mio figlio, in onda stasera in prima serata su Rai 1: scopriamo l’intero cast, con i nomi degli attori protagonisti in questo film

Imperdibile appuntamento con “Tutto per mio figlio”, nella prima serata di Rai 1. Questa sera, martedì 7 novembre, andrà in onda infatti il film con protagonista Giuseppe Zeno; una storia drammatica, sviluppata attorno a fatti di cronaca che, purtroppo, accadono nella vita di tutti i giorni, tra pizzo e criminalità organizzata. Regia di Umberto Marino, che ne ha curato anche la sceneggiatura ed il soggetto, questo film è trattato da una storia vera. A ricoprire il ruolo di Raffaele Acampora, il protagonista principale del film, è stato scelto l’attore napoletano Giuseppe Zeno. Una figura amatissima dai telespettatori, che fino a ieri sera lo hanno visto sempre in prima serata su Rai 1 vestire i panni di Domenico Gambardella, ginecologo della serie tv “Mina Settembre”, che ieri – in attesa del terzo capitolo della saga – ha chiuso i battenti con l’ultima puntata della seconda stagione. Non solo, ovviamente, Giuseppe Zeno nel cast di “Tutto per mio figlio”, peraltro davvero molto corposo; conta, infatti, di ben 42 ruoli, tra grandi, piccoli e piccolissimi. Se, ovviamente, un ruolo centrale è quello di Giuseppe Zeno, grande rilevanza ha anche il personaggio di Anna interpretato da Antonia Truppo.

Anna, infatti, è la moglie di Giuseppe Zeno e vive con lui – ed accanto a lui – tutto lo storytelling del film, dal pizzo pagato fino alla ribellione, con i conseguenti rischi intrapresi dal protagonista fino al suo assassinio. Il giovane Giuseppe Pirozzi, invece, dà il volto a Peppino, il primogenito di Raffaele ed Anna, 14enne già in cerca della sua strada nel mondo. Un cast, dicevamo, ricco, che vede anche la partecipazione di Tosca D’Aquino, nel ruolo di Carla. Il personaggio dell’Ispettore Basile è invece interpretato da Bruno Torrisi, mentre il PM D’Arrigo è interpretato da Fabio Galli. Massimiliano Rossi, invece, dà il volto a Domenico. Roberto De Francesco ed Erneto Mathieux interpretano – rispettivamente – Agostino Innaturato ed Aniello, mentre Fabio De Caro è il Camorrista Maturo. Nello Mascia è il padre di Raffaele, mentre Vincenzo Zampa impersonifica Sergio. L’autista di Carla – Tosca D’Aquino – ha il volto di Fabio La Fata, invece il Consigliere Rea è Mimmo Mancini. Presenti nel cast anche l’ambulante interpretato da Edoardo Guadagno, ed i personaggi di Vincenzo, Biagio e Migliaccio, rispettivamente Peppe Papa, Francesco Sinisi e Leonardo De Carmine.