GF Vip Antonella in crisi nera dopo la puntata per l’ex Gianluca

Ieri sera dopo la puntata del GF Vip del 7 novembre Antonella Fiordelisi scoppia in lacrime: la consola Antonino

Una notte difficile per Antonella Fiordelisi dopo la puntata di ieri sera 7 novembre del GF Vip. La reazione al confronto con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa non è stata probabilmente come i Donnalisi si aspettavano. Subito dopo la diretta l’ex schermitrice è scoppiata in un pianto disperato e ha continuato a stare male per ore. In un primo momento hanno provato a consolarla Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon che si è soffermata a riflettere con l’influencer sul perché fosse così disperata dopo aver visto un uomo a cui sicuramente è molto legata ma che resta un ex e quindi è importante che faccia chiarezza nel suo cuore. Antonella come un fiume in piena ha spiegato che era in crisi perché stava mettendo a fuoco cosa era successo durante il confronto con Gianluca Benincasa. La Fiordelisi ha spiegato che sta male perché non aveva mai visto piangere l’ex fidanzato e grande amico e che non riusciva a immaginare quanto lui abbia sofferto nel vederla accanto a un altro. Antonella era visibilmente provata dopo la puntata del GF Vip di ieri sera 7 novembre per diversi motivi anche perché immaginarlo che cerca di dimenticarla in un viaggio all’estero da solo le dispiaceva particolarmente.

L’ex schermitrice si era accorta anche di un altro passaggio del confronto con il mental coach, il fatto che il pubblico applaudiva solo per gli interventi suoi e di Edoardo e ha dedotto che mediaticamente stanno tartassando Gianluca e che probabilmente i Donnalisi lo stanno attaccando perché a favore della nuova coppia nata al Grande Fratello Vip. Vedendola in crisi nera, Luca Salatino le ha chiesto lapidario se provasse ancora qualcosa per l’ex fidanzato visto che stava a ripensare al confronto. Nikita ha incalzato con grande sensibilità e tatto dicendole che era il momento di capire se Gianluca Benincasa è l’uomo della sua vita, se avrebbe voluto rispondere di sì alla domanda se lo amava ancora o se al contrario semplicemente un amico a cui vuole bene. Antonella ha confermato quanto detto in puntata ieri sera cioè che è innamorata di Edoardo e non più del suo ex e di essere convinta di ciò, motivo per cui ha trovato giusto confessarlo anche a Gianluca. Ha poi rivelato che la sua famiglia inizialmente adorava Benincasa ma che con il passare del tempo era del parere che Antonella provava per lui solo amicizia e non era vero amore.

GF Vip Antonella Fiordelisi consolata da Antonino Spinalbese

Non finisce qui perché Antonella Fiordelisi ieri sera dopo la puntata del GF Vip del 7 novembre si è aperta con ulteriori dettagli inediti con Antonino Spinalbese. Chiusi in magazzino, hanno parlato per più di un’ora e Antonella ha detto di aver provato dei sentimenti forti per Gianluca e che tra i due c’era una forte intesa a letto che è continuata anche dopo la rottura fino a fine luglio, poco prima di entrare nella Casa del GF Vip. In lacrime ha confessato che probabilmente avendo detto all’ex fidanzato che conoscendo se stessa non si sarebbe mai avvicinata a nessuno dei concorrenti, lo ha illuso. Antonino Spinalbese le ha fatto capire che può succedere, prima di iniziare un’esperienza che nella vita non si è mai fatta, di avere delle convinzioni che poi possono crollare. Anche lui aveva promesso al suo socio di non avvicinarsi a nessuna donna nella Casa eppure è successo. Ha suggerito all’ex schermitrice di non ascoltare i consigli di nessuno, nemmeno i suoi anche se sono a fin di bene o magari della propria famiglia perché bisogna agire sempre di testa propria. Antonella, ancora visibilmente provata, ha ammesso che è vero che la sua famiglia l’ha un po’ condizionata sul vedere la storia d’amore con Gianluca come un’amicizia ma sicuramente non l’ha manipolata. Inoltre ha aggiunto che si sarebbe avvicinata a Edoardo anche se il padre non avesse speso delle belle parole per lui. Per quanto riguarda le parole del papà della scorsa puntata del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha capito perché Gianluca soffriva. Essendo l’ex fidanzato di famiglia umile, ha potuto male interpretare le parole di Fiordelisi pensando che facesse il tifo per Edoardo perché di buona famiglia inteso dal punto di vista economico. Infine, Antonella ha aggiunto che Benincasa le è stata particolarmente vicino soprattutto quando si è ritrovata in una brutta situazione a Milano.