GF Vip Attilio dopo la sorpresa l’ira di Mimmuzza “Che schifo” FOTO

GF Vip dopo la sorpresa ad Attilio Romita di ieri sera 7 novembre, virali i commenti di Mimmuzza furente per il bacio a Giaele

Colpo di scena per Attilio Romita nel dopo puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera 7 novembre. Proprio nella serata in cui l’ex giornalista Rai ha ricevuto la lettera d’amore da parte della compagna Mimmuzza e lo stesso concorrente del GF Vip ha annunciato di voler fare una proposta di matrimonio appena uscirà dalla Casa, arriva la doccia fredda. Tutto avviene su Instagram, sotto ad un post divertente della pagina ufficiale del Grande Fratello dove è stata pubblicata una piccola clip in cui Attilio Romita bacia Giaele De Donà come pegno per il classico gioco della bottiglia. Un gesto che non è affatto piaciuto alla compagna del giornalista che ha commentato con un lapidario “Non ti vergogni?” e a stretto giro con un pesantissimo “che schifo”. Alcuni utenti hanno risposto alle parole di Mimmuzza che non ha atteso molto per replicare specificando che essendo il suo compagno può permettersi di scrivere ciò che gli pare. Non sappiamo con certezza se i commenti scritti sui social siano stati scritti prima o dopo la stesura della lettera, ma facendo due calcoli, i commenti risultano essere stati scritti a ridosso della diretta del Grande Fratello Vip. I commenti di Mimmuzza dovrebbero quindi essere successivi alla sorpresa fatta al suo Attilio. Il mistero si infittisce riguardo a chi sono rivolti i commenti della compagna del mezzobusto del TG1. Potrebbero essere riferiti ad Attilio, a Giaele oppure alla produzione del Grande Fratello Vip che ha proposto il gioco della bottiglia.

Una serata complicata per Attilio Romita che fin dalle prime battute della puntata del 7 novembre del Grande Fratello Vip ha dovuto fare i conti con numerose dinamiche. Patrizia Rossetti lo ha attaccato per il comportamento avuto in settimana e per non aver coinvolto lei e altre quattro persone nell’organizzazione del TG Vip. In particolare Attilio Romita avrebbe scelto di escludere proprio coloro che lo avevano nominato e Luca con cui aveva avuto una discussione qualche giorno prima. Il giornalista Rai ha motivato la sua scelta per una questione prettamente organizzativa e che in realtà aveva proposto determinate idee che non sono state apprezzate. Successivamente lo stesso Attilio Romita ha perso al televoto del preferito e Nikita, la concorrente scelta dal pubblico, ha scelto lui da mandare in nomination nella puntata di giovedì. Una decisione abbastanza scontata da parte dell’influencer che nella puntata di ieri sera 7 novembre del Grande Fratello Vip ha deciso di salvare George condannando Attilio. Dopo aver ricevuto la nomination, l’ex mezzobusto del TG1 ha polemizzato con gli altri concorrenti dicendo che tutti lo odiano e ha sottolineato come nessuno fosse intervenuto per dargli supporto. Romita è a rischio eliminazione ed è in nomination con Pamela Prati e Giaele De Donà.