Uomini e donne anticipazioni Riccardo lascia il programma: la risposta

Stando alle anticipazioni di Uomini e donne Riccardo 44 anni minaccia di lasciare il Trono Over dopo la dichiarazione a Ida ma accade qualcosa

Dopo la puntata di oggi di Uomini e Donne, i fan del dating show si stanno chiedendo se Riccardo lascia il Trono Over e esce dal programma da solo. La risposta non solo è scontata ma le anticipazioni dell’ultima registrazione della trasmissione condotta da Maria De Filippi rivelano una svolta inaspettata. Il bel cavaliere pugliese continuerà ad ammettere di provare ancora qualcosa per Ida e di soffrire perché non è riuscito con la Platano a creare un rapporto civile. Non più litigi vorrebbe Guarnieri che forse ha il rimpianto di non averci riprovato questa estate con la dama uscita dal programma con Alessandro Vicinanza. Gli spoiler su Uomini e Donne parlano chiaro dopo che il pugliese confesserà i suoi sentimenti, Ida risponderà picche optando per la scelta che sembrava ormai scontata, come detto la Platano è uscita dal programma con Alessandro.

Stando alle ultime anticipazioni sul Trono Over Riccardo non lascia Uomini e Donne, non esce dal programma anzi. Anche il Guarnieri volta pagina e si rivede con una sua vecchia fiamma, Gloria con cui passa una notte insieme. Vedremo nelle prossime puntare in studio gli stessi Riccardo e Gloria raccontare la loro uscita e come stanno procedendo le cose. Inoltre, le ultime notizie su Uomini e Donne, queste però non confermate, vedono una reazione di Roberta di Padua alla frequentazione del suo ex con la bella romana che in passato è uscita anche con Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato senza però che le conoscenze andassero a buon fine. Sarebbe lo stesso Riccardo a dare corda alla gelosia di Roberta affermando di pensare a lei.

Anticipazioni Uomini e Donne Riccardo Roberta e Gloria

Un nuovo triangolo all’orizzonte stando alle anticipazioni di Uomini e Donne quello tra Riccardo, Roberta e Gloria. Per ora le ultime notizie sul dating show di Maria De Filippi si fermano qui, l’ultima registrazione del Trono Over si è conclusa con la bella dama romana pronta a riflettere sul continuare la frequentazione con Guarnieri e con la Di Padua che sempre non aver dimenticato del tutto il suo ex da sempre conteso con Ida. Risale all’aprile scorso la breve conoscenza tra Gloria e Riccardo.

Il tutto si smorzò prima che nascesse una vera e propria frequentazione tra i due. Dama e cavaliere raccontarono di essersi visti, dopo essersi sentiti al telefono svariate volte e aver fatto un aperitivo, una sera a cena. Il primo bacio raccontato in puntata a Uomini e Donne scattò in stanza di hotel dopo la ricerca di un film da vedere insieme. L’impressione è che Gloria non abbia voluto andare oltre per paura che Riccardo fosse ancora preso da Ida e che il pugliese a sua volta non abbia insistito perché preso solo fisicamente dalla romana.