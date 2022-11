Alessandra Celentano chi è Angelo Trementozzi ex marito della famosa maestra di Amici e nome importante dell’economia

Uno dei volti più celebri della televisione italiana è senza dubbio quello di Alessandra Celentano 55 anni, storica maestra di ballo di Amici. Arcigna e severa, oltre a essere una grandissima ballerina, vera e propria colonna della danza italiana, la Celentano, Alessandra è anche un personaggio molto amato, la cui carriera nel ballo e nella televisione è straordinaria. Sappiamo abbastanza anche della vita privata della coreografa. La maestra di Amici è stata sposata, in passato, con un uomo di nome Angelo Trementozzi: andiamo a conoscere meglio l’uomo, che oggi ha 50 anni. Alessandra e Angelo sono stati sposati dal 2007 al 2012: non sono state rese note le motivazioni che hanno portato alla separazione, ma la professoressa di Amici ha ammesso di conservare un bel ricordo delle nozze e quindi i rapporti tra i due dovrebbero essere rimasti pacifici.

Angelo è originario di Roma, nato il 4 maggio 1972. Ha compiuto i suoi studi diplomandosi al liceo scientifico e poi laureandosi in Economia e Commercio sempre nella Capitale, all’Università La Sapienza. Nel 2001 si è iscritto all’Ordine dei commercialisti, diventando, dunque, un commercialista e dal 2003 anche un Revisore Contabile. Mentre ha esercitato la sua professione, l’ex marito della Celentano ha proseguito la sua formazione, con corsi all’estero. Dopo diversi lavori dentro e fuori i confini nazionali, dal 2008 è partner dello Studio Trementozzi. Inoltre, Angelo è anche docente di molti corsi universitari sempre nell’ambito dell’economia e della finanza per le università LUISS e l’Europea di Roma. Alessandra Celentano è sempre stata molto riservata sul fronte della propria vita privata. Sappiamo poco della loro vita insieme, se non che si sono sposati nel 2007 e si sono separati nel 2012. La coppia non ha avuto figli, ma non per scelta. In un’intervista a Belve, la coreografa di Canale 5 ha raccontato di aver provato diverse vie per avere un figlio, senza però successo. Dopo la fine del matrimonio, la Celentano ha raccontato di non aver mai avuto più nessuno vicino a lei dopo 13 anni e anche oggi, quindi, dovrebbe essere single.

Alessandra Celentano la carriera: a Roma per l’ex marito

Nata il 17 novembre 1966 a Milano, Alessandra Celentano ha oggi 55 anni. Sin da piccola si è cimentata nello studio della danza, iniziando sin dagli anni ’80 a entrare in diverse compagnie, esibendosi in Italia e all’estero e diventano un punto di riferimento nel mondo della danza. Dopo la carriera da ballerina, la Celentano ha cominciato a insegnare e così, nel 2002, è approdata ad Amici, diventata ormai una sorta di seconda casa per lei. Alessandra Celentano è una delle veterane del talent show di Canale 5, sin dalla terza edizione del programma ha istruito un numero incredibile di aspiranti ballerini, dimostrandosi sempre molto severa ed esigente, ma aiutando davvero molto gli alunni con le sue vastissime e sconfinate conoscenze. La maestra di danza classica ha un legame di parentela con Adriano Celentano, facendo a volte anche battute simpatiche sull’argomento.

Nel programma l’abbiamo vista anche ballare talvolta, soprattutto nelle sfide con gli altri maestri: una grande occasione per ammirare il suo straordinario talento. Oltre all’esperienza ad Amici, Alessandra Celentano è stata protagonista in televisione nel 2014 di Pechino Express, viaggiando in coppia a un altro coreografo: Corrado Giordani. Per il resto, la sua fama è più che altro legata ad Amici, anche se non sono mancate altre esperienze di minore livello. Su Instagram la prof vanta un ampio seguito e condivide più che altro momenti legati alla sua esperienza televisiva.