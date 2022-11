Zelig biglietti 2022 costo e prezzi

Quanto costano i biglietti per assistere allo show di Zelig 2022 al Teatro Arcimboldi. I prezzi.

Torna Zelig su Canale 5 dopo l’edizione speciale del 2021 per festeggiare i suoi 25 anni di televisione ed è già caccia ai biglietti e occhio ai prezzi. Le puntate di Zelig 2022 previste su Canale 5 sono in totale tre. Appuntamento in prima serata, a partire dalle ore 21.30. Il tutto al via mercoledì 9 novembre, proseguendo fino al 23 novembre, con in aggiunta uno speciale di Natale. Come in molti ben sanno, la messa in onda non è in diretta. Per questo motivo le date degli spettacoli e quelle delle prime serate televisive sono differenti. Occorre inoltre precisare come i live siano sei, il doppio delle registrazioni proposte da Mediaset. Di seguito vi forniamo tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti per recarsi al Teatro Arcimboldi di Milano per qualche ora di puro divertimento. La prevendita è attiva su Ticketone ma, in alternativa, è possibile recarsi presso la biglietteria fisica, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Ignorando la messa in onda, riportiamo qui le date per lo spettacolo in teatro, al via alle ore 21.00 e per una durata media di 150 minuti (gli show in diretta hanno avuto inizio il 7 novembre e, ad oggi, si sono svolti due spettacoli):

venerdì 11 novembre

sabato 12 novembre

mercoledì 16 novembre

giovedì 17 novembre

I prezzi dei biglietti per Zelig al Teatro Arcimboldi di Milano partono da un minimo di 25 euro. È possibile scegliere la seconda galleria (25 euro), prima galleria (30 euro), platea alta (35 euro), platea bassa (35 euro) e platea bassa gold (40 euro). Si ricorda che a tutti i costi occorre aggiungere la quota relativa alla prevendita. Al momento il sito Ticketone non fornisce ulteriori tagliando. Risultano infatti non disponibili. Data l’importanza dell’evento, sono andati a ruba con largo anticipo. Si consiglia però di contattare la biglietteria per essere certi che non vi siano di fatto più posti. La formula resta la stessa, il che vuol dire pochi episodi, a differenza di quanto avveniva ormai molto tempo fa. Un calderone di comici nuovi, che fanno parte dell’avanguardia del settore, svezzati tra palco e web. A loro si aggiungono però anche dei veterani, che hanno già avuto modo di farsi apprezzare in televisione in generale e all’interno dell’universo Zelig nello specifico. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio nuovamente alla conduzione. Si tratta probabilmente della coppia di conduttori di Zelig più amata in assoluto dal pubblico. Entrata nel cuore della gente anche più di quella composta dal celebre comico e da un’allora giovanissima Michelle Hunziker, più che mai esplosiva.

Zelig dove si trova Teatro Arcimboldi

Il famosissimo Teatro Arcimboldi è uno dei luoghi simbolo dell’arte a Milano. Il grande pubblico lo conosce soprattutto per gli spettacoli di Zelig e la gente del posto vi fa riferimento con tre semplici lettere: TAM. L’indirizzo da segnare su Google Maps è Viale dell’Innovazione 20. Siamo in un’area facilmente collegata di Milano, a pochi passi da svariate fermate della metropolitana. La più vicina è Bicocca M5, che richiede un cammino di appena 8 minuti dall’uscita. Stessa distanza per Ponale M5. Dalla fermata Precotto M1 occorre invece prendere il tram 7 in direzione Messina, scendendo alla fermata Arcimboldi-Ateneo Nuovo. Da Zara M3, infine, stesso tram e stessa fermata ma in direzione Precotto. Non solo la metro viene in soccorso degli utenti, anche la stazione ferroviaria Milano Greco Pirelli, che è possibile raggiungere con un semplice tagliando ATM cittadino. Una volta raggiunta l’uscita, non sarà necessario fare altro che camminare per appena due minuti.

Il palcoscenico del Teatro Arcimboldi di Milano è location che ha visto, a fasi alterne, per oltre 20 anni i conduttori di Zelig Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, amatissimi dal pubblico. I due hanno rivelato a Verissimo il segreto in grado di sprigionare un’alchimia davvero unica. Gli ingranaggi sono sempre ben oliati, considerando come il programma vada in onda da ben 26 anni. Un successo dopo l’altro, riuscendo a lanciare nel mondo televisivo, cinematografico e, in generale, del cabaret, numerosi nomi d’alto spicco. Basti pensare che a Zelig Checco Zalone ha trovato la fama che gli ha permesso di tramutarsi nell’affermato regista che è oggi.