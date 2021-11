Vanessa Incontrada prima e dopo chirurgia: com’è cambiata

Vanessa Incontrada, com’è cambiata negli anni la nota showgirl e gli interventi chirurgici a cui si è sottoposta nel tempo.

Tra i volti più famosi della televisione c’è sicuramente quello di Vanessa Incontrada, da anni ormai una delle più note conduttrici e showgirl della tv. Nata in Spagna, ma naturalizzata italiana, tra pochi giorni l’ex modella compirà 43 anni: vediamo com’è cambiata negli anni.

Vanessa Incontrada prima

Quando ha debuttato in televisione aveva appena 20 anni e ne ha passati altrettanti in tv, cambiando ovviamente tantissimo col passare degli anni. Il cambiamento più grande risale al 2008, quando la showgirl è diventata mamma, accumulando inevitabilmente alcuni chili dovuti alla gravidanza. Peso che non ha più perso, ma che non ha tolto nulla al suo indiscutibile fascino.

Naturalmente, come spesso capita la showgirl ha dovuto subire i soliti fastidiosi attacchi per la sua forma fisica, ma Vanessa Incontrada non si è mai mostrata infastidita, anzi ha sempre mantenuto la propria serenità e si è sempre mostrata orgogliosa e in pace col proprio corpo.

Vanessa Incontrada oggi

Sono tanti i cambiamenti che con l’età ha dovuto affrontare Vanessa Incontrada, ma tutti cambiamenti naturali. La spagnola infatti non ha mai fatto ricorso a operazioni di chirurgia estetica, mantenendo intatto quindi il suo aspetto.

Gli anni passano dunque, ma la showgirl rimane sempre uno dei volti di punta della televisione italiana. Attualmente è alla conduzione di Striscia la notizia insieme ad Alessandro Siani e, stando ad alcune indiscrezioni, per lei dovrebbe essere in arrivo un’ulteriore bellissima novità: l’arrivo di un secondo figlio. La notizia non è stata confermata, ma stando anche ad alcuni indizi social potrebbe essere decisamente veritiera.

