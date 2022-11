Anticipazioni Amici 13 novembre spoiler Niveo rischia Samuele da Claudia

Anticipazioni Amici 13 novembre 2022 cosa succede nella puntata del daytime: sfide speciali, dagli spoiler Niveo in crisi e Samuele da Claudia

Torna come ogni domenica il consueto appuntamento con il daytime della ventiduesima edizione di Amici. Come sappiamo, le puntate sono registrate e quindi possiamo conoscere in anticipo cosa succederà nella puntata di domenica 13 novembre. Stando alle anticipazioni della nona puntata con Spoiler importanti vedremo una serie di ospiti importanti nell’episodio in onda dalle ore 14:00 su Canale 5 del 13 novembre. In studio farà il proprio ritorno ad Amici una dei grandi volti del talent show, ovvero Alessandra Amoroso, vincitrice del programma nel 2009.

La cantante pugliese nell’occasione presenterà il nuovo singolo dal titolo Notti blu e lancerà il suo imminente tour, pronto a partire dalla data di Jesolo il 26 novembre, prima di andare in giro per tutta Italia fino al gran finale del Forum di Assago di Milano il 21 dicembre. Oltre alla cantante di Camera 209, spazio a un’altra grandissima voce della musica italiana, ovvero Giorgia, che presenterà Normale e ritrova anche il suo fidanzato Emanuel Lo, maestro di Amici a partire da questa edizione, con cui scambierà anche un dolce bacio. Le sorprese non finiscono qui, perché in studio arrivano anche Samuele Barbetta, ballerino di Amici 20, e la showgirl Belen Rodriguez con una bella sorpresa per Wax. Anche per Aaron nella nona puntata dello show condotto da Maria De Filippi c’è una sorpresa, ovvero un videomessaggio ricevuto da Irama. Scoperti gli ospiti, andiamo invece a conoscere gli spoiler delle sfide della puntata del 13 novembre di Amici

Anticipazioni Amici 13 novembre: cosa succede nella nona puntata

Stando alle anticipazioni, nel pomeriggio del 13 novembre assisteremo a una sorprendente gara di inediti, che porterà il vincitore a esibirsi nella finale di Tu si que vales. Chi si aggiudicherà questa grande occasione? Toccherà ad Aaron, che è stato premiato da Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash, giudici di questa sfida. Aaron ha ottenuto un bel 9 e si è piazzato davanti a NDG e Federica, che si sono fermati a 8++. Ultima piazza per Niveo, che rimedia un 7 e una tirata d’orecchie da Vessicchio, che ha rilevato nella sua performance problemi d’intonazione. Un risultato deludente per Niveo nella nona puntata di Amici, che scoppia in lacrime e viene anche minacciato di sospensione della maglia da parte di Lorella Cuccarini.

A condire la giornataccia di Niveo arriva anche il fallimento nella prova affidatagli da Rudy Zerbi, ovvero l’esecuzione del brano Un giorno in più di Irama. Passiamo al ballo. Anche i ballerini si sono sfidati per prendere parte alla finale di Tu si que vales e a danzare sulla voce di Aaron sarà Gianmarco, vincitore di questa particolare sfida con un bel 9,5, davanti a Samu e Ludovica. Nella gara d’improvvisazione trionfano invece Maddalena e Ludovica, premiate dalla giudice Giulia Pauselli, mentre è arrivata qualche critica per Claudia.

Arriva uno spoiler sulla puntata di Amici del 13 novembre 2022 dalle forti emozioni: Claudia ha avuto la possibilità di danzare con l’ex fidanzato Samuele. Un momento di grandissima emozione per i due. Passiamo al resto dei momenti della puntata. Secondo le anticipazioni della puntata di Amici del 13 novembre, la prova Oreo è stata vinta da Rita, quella Marlù da Cricca e quella Tim da Mattia. Megan aveva invece il compito di ballare sulla base della canzone di Sei bellissima, la l’allieva non ha superato la sfida della Celentano nel nono appuntamento dello show condotto da Maria De Filippi. Questi, dunque, i momenti che vivremo nella puntata del 13 novembre di Amici secondo le anticipazioni.