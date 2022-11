Carolyn Smith ballerina: come era prima di Ballando con le stelle VIDEO

Carolyn Smith oggi è giurata di Ballando con le Stelle prima era un’affermata ballerina. Ci sono video che la mostrano come era prima della popolarità in tv

Carolyn Smith, 61 anni, è oggi la presidentessa di giuria di Ballando con le Stelle storico programma Rai che la vede protagonista fin dalla prima puntata nel 2007. Prima di essere giudice anche di competizioni internazionali in gare ufficiali di ballo, la bionda danzatrice americana era una stimata ballerina. In molti infatti si chiedono come era Carolyn Smith da giovane e la curiosità viene subito appagata facendo un giro sul suo canale YouTube dove ci sono molte clip amatoriali di Carolyn Smith che balla insieme al suo storico partner Tino Micheliotto come ad esempio in questa dimostrazione di cha cha. Non solo anche sul suo profilo Instagram ufficiale, la giudice di Ballando con le Stelle mostra ai suoi follower qualche piccolo accenno di danza. Attualmente infatti la presidentessa è CEO di Sensual Dance Fit Italia, però è difficile riscontrare sui social scatti o clip che ritraggono Carolyn Smith in un ballo quando gareggiava ed era alla stessa età e allo stesso livello dei ballerini professionisti che giudica in pista. Come si muoveva, come metteva le famose gambe su cui lei tiene molto, quale era il tipo di danza in cui emozionava di più, sono le curiosità che più attirano l’attenzione dei fan di Ballando con le Stelle ormai diventati affezionatissimi supporter della giurata.

Carolyn Smith curriculum

La stessa Carolyn Smith ha parlato della sua vita dedicata al ballo sul portale Rai.it nella sezione di Ballando con le Stelle. La giurata ha detto che in realtà ha iniziato a ballare già nella pancia di sua madre: a 4 anni già prendeva le prime lezioni di danza e il primo ballo di Carolyn Smith è stato il tip tap. D’altronde tutti nella sua famiglia amavano danzare e così ha iniziato a formarsi in classico un anno dopo. Presto ha iniziato ad avvicinarsi ad ogni tipo di genere come il moderno, il jazz, la ginnastica artistica e il latino americano. Negli anni 70 è entrata anche nella squadra di ginnastica artistica e atletica del suo paese. Purtroppo un infortunio sulla strada della luminosa carriera di Carolyn Smith è stato il primo ostacolo che ha superato con professionalità: un problema alla schiena che l’ha portata a lasciare la ginnastica artistica e atletica e a diventare maniacale nella tecnica. Un ballo di Carolyn Smith doveva essere per forza perfetto perché ogni momento doveva fare in modo che quel problema alla schiena non peggiorasse. Il curriculum fin dal suo periodo di studi scolastici è ricco di premi e competizioni nazionali e internazionali.

A 15 anni ha ottenuto il primo risultato di rilievo, ha vinto poi il campionato scozzese ed è arrivata finalista per cinque anni nel circuito Grand Slam di ballo. Nel 1982 la giurata di Ballando con le Stelle si stabilisce definitivamente in Italia e smette di gareggiare sposandosi. Dopo aver aperto un negozio sartoriale di abiti da danza, Carolyn Smith smette di fare la ballerina e diventa ufficialmente insegnante, una delle migliori al mondo, dalle sue lezioni sono usciti diversi campioni italiani. Non è finito qui il curriculum della presidentessa di Ballando con le Stelle perché essendosi separata dal suo primo marito ha ricominciato a gareggiare tra i professionisti poi purtroppo ha smesso per un secondo infortunio dopo quello alla schiena: la rottura del menisco di entrambe le ginocchia. Avete visto nel video dove balla Carolyn Smith, Tino? Il suo partner di ballo è anche il suo attuale marito.